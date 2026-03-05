Farol da praia de Ajuruteua cai após solo ceder com fortes chuvas em Bragança

O farol localizado na praia de Ajuruteua, no município de Bragança, no nordeste do Pará, caiu quinta-feira (5) após o solo ceder devido às fortes chuvas que atingem a região nos últimos dias. A estrutura apresentou inclinação e acabou comprometida pela erosão da área onde está instalada. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que tomou conhecimento da situação na manhã desta quinta-feira (5). O farol, chamado Farol Caeté, está localizado na Praia de Ajuruteua e é mantido pelo Centro de Hidrografia e Navegação do Norte, subordinado ao Comando do 4º Distrito Naval.

Segundo a Marinha, foi constatada uma acentuada inclinação da torre do farol, possivelmente associada à erosão de um trecho da praia onde o sinal está instalado. O processo pode ter sido intensificado pela elevada amplitude de maré, fenômeno comum nesta época do ano na região costeira.

“A perda das condições de suporte do solo da fundação da estrutura resultou na perda de sua estabilidade”, informou a Marinha, destacando que o evento está relacionado à dinâmica natural dos ambientes costeiros, onde variações de maré e a energia das ondas podem provocar alterações temporárias na faixa de areia.

O farol possui torre metálica com 16 metros de altura e alcance luminoso de 28 quilômetros. A estrutura foi estabelecida em 1923 para contribuir com a segurança da navegação na região. Segundo a Marinha, o sinal havia passado por manutenção em dezembro de 2025, quando foi colocado em condições adequadas de funcionamento.

Para reduzir os impactos da indisponibilidade do farol na navegação, a Marinha informou que será divulgado um aviso por meio de Avisos-Rádio Náuticos. Além disso, está programada a inspeção e reconstrução da fundação da estrutura.

Chuvas intensas atingem o município

Bragança é um dos municípios mais afetados pelo volume de chuva no Pará neste início de março. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a cidade registrou 385 milímetros de chuva apenas nos cinco primeiros dias do mês, o maior acumulado entre os municípios paraenses no período.

Somente no domingo (1º), o índice pluviométrico chegou a 146,5 mm, enquanto na quarta-feira (4) foram registrados 128,8 mm.

Mais de 9 mil pessoas afetadas

Os temporais já provocaram impactos em diversas áreas do município. Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Assistência Social de Bragança, 9.193 pessoas foram diretamente atingidas pelas chuvas.

Ao todo, 9.524 atendimentos foram registrados pelas equipes da assistência social. Entre os casos mais graves:

• 396 pessoas (101 famílias) estão desalojadas

• 76 pessoas (19 famílias) estão desabrigadas

• 8.721 pessoas foram afetadas por alagamentos

Diante da situação, o prefeito Dr. Mário Júnior informou que a prefeitura montou uma força-tarefa envolvendo equipes da Defesa Civil, Demutran, Guarda Civil, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Samu para atender as áreas atingidas.

Situação de emergência reconhecida

O município também teve a situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal, por meio de portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil publicada no Diário Oficial da União.

Com o reconhecimento federal, Bragança pode solicitar recursos da União para ações de defesa civil, incluindo assistência humanitária às famílias atingidas e recuperação de áreas afetadas.

O município já recebeu do Governo do Estado kits de higiene, kits dormitório e água potável, que estão sendo destinados às famílias em situação de maior vulnerabilidade.