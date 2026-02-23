Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Famílias atingidas por ventania recebem assistência emergencial em Muaná

Enquanto presta assistência emergencial, o município também trabalha na avaliação técnica para decretar situação de emergência

O Liberal
fonte

Famílias atingidas por ventania recebem assistência emergencial em Muaná. (Reprodução/ redes sociais)

As famílias atingidas pela ventania que passou pela comunidade de São Miguel do Pracuúba, no município de Muaná, no Arquipélago do Marajó, começaram a receber desde o último domingo (22) ajuda da prefeitura. Enquanto presta assistência emergencial, o município também trabalha na avaliação técnica para decretar situação de emergência.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil municipal, Gabriel Pereira Cruz, já foram enviadas cestas básicas e água mineral às famílias afetadas. Nesta segunda-feira (23), a prefeitura também encaminhou telhas para auxiliar na recuperação das casas danificadas.

“A gente organizou uma ajuda lá de cestas e água mineral ontem. Hoje pela manhã solicitamos também telhas, que a população tinha pedido, e enviamos para a manutenção das casas. As outras [famílias] a gente está vendo outros meios para conseguir [ajudar]”, explicou.

Segundo levantamento inicial da Defesa Civil, duas casas foram totalmente atingidas pela força do vento e outras 23 residências tiveram danos parciais, principalmente com destelhamento. Imagens que circulam nas redes sociais mostram estruturas comprometidas e postes de energia elétrica caídos.

Por conta dos danos na rede elétrica, o fornecimento de energia precisou ser interrompido por cerca de seis horas para a realização de reparos. O serviço foi normalizado ainda no domingo (22).

Apesar de moradores relatarem que o fenômeno teria sido semelhante a um “tornado”, até o momento não há confirmação técnica sobre a natureza do evento climático. Segundo eles, após a ventania houve a formação de algo em formato de espiral, o que motivou a comparação com um tornado.

A decretação de situação de emergência ainda está em análise. Conforme o coordenador, o decreto não foi publicado porque passa por avaliação jurídica e por um levantamento mais amplo das áreas afetadas.

“A situação da decretação a gente ainda não fez devido o jurídico não ter liberado o decreto. Estamos revisando alguns conceitos para poder decretar e também avaliando outras áreas do município que passaram pela mesma ventania. Precisamos configurar tudo para definir a área e decretar situação de emergência”, detalhou.

Famílias atingidas por ventania recebem assistência emergencial em Muaná
Pará
