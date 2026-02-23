Famílias atingidas por ventania recebem assistência emergencial em Muaná

As famílias atingidas pela ventania que passou pela comunidade de São Miguel do Pracuúba, no município de Muaná, no Arquipélago do Marajó, começaram a receber desde o último domingo (22) ajuda da prefeitura. Enquanto presta assistência emergencial, o município também trabalha na avaliação técnica para decretar situação de emergência.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil municipal, Gabriel Pereira Cruz, já foram enviadas cestas básicas e água mineral às famílias afetadas. Nesta segunda-feira (23), a prefeitura também encaminhou telhas para auxiliar na recuperação das casas danificadas.

“A gente organizou uma ajuda lá de cestas e água mineral ontem. Hoje pela manhã solicitamos também telhas, que a população tinha pedido, e enviamos para a manutenção das casas. As outras [famílias] a gente está vendo outros meios para conseguir [ajudar]”, explicou.

Segundo levantamento inicial da Defesa Civil, duas casas foram totalmente atingidas pela força do vento e outras 23 residências tiveram danos parciais, principalmente com destelhamento. Imagens que circulam nas redes sociais mostram estruturas comprometidas e postes de energia elétrica caídos.

Por conta dos danos na rede elétrica, o fornecimento de energia precisou ser interrompido por cerca de seis horas para a realização de reparos. O serviço foi normalizado ainda no domingo (22).

Apesar de moradores relatarem que o fenômeno teria sido semelhante a um “tornado”, até o momento não há confirmação técnica sobre a natureza do evento climático. Segundo eles, após a ventania houve a formação de algo em formato de espiral, o que motivou a comparação com um tornado.

A decretação de situação de emergência ainda está em análise. Conforme o coordenador, o decreto não foi publicado porque passa por avaliação jurídica e por um levantamento mais amplo das áreas afetadas.

“A situação da decretação a gente ainda não fez devido o jurídico não ter liberado o decreto. Estamos revisando alguns conceitos para poder decretar e também avaliando outras áreas do município que passaram pela mesma ventania. Precisamos configurar tudo para definir a área e decretar situação de emergência”, detalhou.