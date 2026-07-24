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Famílias aproveitam penúltima sexta-feira de julho na praia do Atalaia, em Salinas

Ao longo da tarde, turistas de Belém aproveitaram o balneário, enquanto outros visitantes continuavam chegando ao local

Gabriel Pires e Gabi Gutierrez
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Veranistas aproveitam sexta-feira de sol na praia do Atalaia (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

A praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste paraense, registrou grande movimentação de veranistas na tarde desta sexta-feira (24), no último fim de semana de julho, marcando o final das férias. Turistas de Belém e de outras regiões do Pará aproveitaram o período de férias para curtir, reunir a família e manter a tradição de visitar o município. Mesmo com fim do dia se aproximando, por volta das 18h, a praia ainda estava lotada. 

A contadora Maria Socorro Pantoja e o aposentado Pedro Sérgio Pantoja vieram de Belém para Salinópolis a convite de amigos. O casal vai passar o último fim de semana de julho no município e aproveitar a programação de verão no município. "Neste ano, viemos a convite de uma grande amiga. Acabamos vindo por causa dela. Saímos de Belém às 9h e chegamos por volta das 14h. Apesar do trânsito não estar bom, conseguimos chegar e agora estamos aproveitando. Em Marituba, por exemplo, só chegamos às 10h30", conta Maria Socorro.

Segundo Pedro Sérgio, a viagem tem sido proveitosa e o único desafio maior foi o trânsito na saída de Belém. "A saída de Belém é muito complicada. Passamos mais de uma hora no engarrafamento". Apesar do contratempo, ele relata que gosta de visitar Salinas. "Hoje ainda é sexta-feira, mas acredito que a partir de amanhã vai ficar ainda mais movimentado. Gosto muito da cidade. Vamos voltar no domingo", comenta.

image Pedro Sérgio e Maria Socorro aproveitam a praia do Atalaia (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

 

Ida à Salinas é tradição familiar

A fonoaudióloga Rita Maia, de 45 anos, veio de Parauapebas para Salinópolis, destino escolhido pela família há cerca de 40 anos. Rita também deve participar da Corrida do Sal neste sábado (25). Ela estava acompanhada da irmã, a médica Juliane Maia, de 36 anos, que veio de Belém para aproveitar o fim de semana no município. E deve voltar neste domingo, após uma semana curtindo a cidade.

"Eu acho que o movimento está bom. Pensei que estaria muito mais lotado, mas estou achando até tranquilo, comparado a outros verões que já viemos. Desde pequena tenho o hábito de vir para cá. Todo mês de julho ou em dezembro. Também temos uma casa aqui. É um momento em que gostamos de estar juntos, reunir a família, já que uma parte mora em Belém e outra em Parauapebas. É um momento de união para curtir o verão", relata.

image Da esquerda pra direita, Rita Maia, Juliane Maia e família (Foto: Wagner Santana | O)

Juliane também compartilha da mesma opinião da irmã e garante que não abre mão do verão na cidade.  "Salinas é um lugar para todas as idades. Crianças, adultos e idosos conseguem aproveitar uma parte dessa cidade, que é maravilhosa. A gente gosta muito de reunir a família e os amigos. É uma questão muito emotiva, sentimental para nós. Também gostamos de curtir a praia e aproveitar a noite", diz a jovem.

Salinas

Já o cantor Renato Filho, 26 , é de Belém e prefere viajar para Salinas no final do mês. A visita ao município, segundo ele, já se tornou uma tradição. Ele deve permanecer na cidade até o início de agosto e afirma que gostaria de conhecer o destino em outras épocas do ano. "Gosto muito dessa época do final do mês, porque é um período mais tranquilo. A movimentação dos shows já passou e a gente consegue aproveitar melhor com a família. Dá para curtir bem a praia e também quase não está mais chovendo nessa época", conta.

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