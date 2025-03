Famílias afetadas por enchentes em Tucuruí recebem assistência

Uma operação de ajuda humanitária foi organizada para dar assistência às famílias afetadas pelas recentes enchentes em Tucuruí, sudeste paraense. O monitoramento da Defesa Civil, sobre o nível da água, indica uma média de 9,56 metros no rio que corta a região até a manhã de sábado (22). A vice-governadora do estado, Hana Ghassan, esteve no município para supervisionar as ações de apoio aos atingidos.

As chuvas intensas que assolam as regiões desabrigaram as famílias, que tiveram as casas destruídas. Segundo a vice-governadora, a primeira frente de trabalho tem sido material, com o envio de “cestas de alimentos, colchões, água e kits de higiene”, em parceria com a prefeitura e a Defesa Civil. Os atingidos também serão cadastrados em programa estadual para uma segunda ação, essa com auxílio financeiro às famílias, através do programa Recomeçar.

“Estamos iniciando um cadastro para poder dar acesso a essas famílias receberem ajuda financeira, no programa chamado ‘Recomeçar’. Portanto, nós estamos aqui também para trazer além de ajuda material e também um apoio psicológico que a Defesa Civil presta”, disse a vice-governadora.

O número total de atingidos e casas destruídas está em levantamento, sob responsabilidade do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Prefeitura de Tucuruí. Essa parceria também segue realizando resgates em áreas de risco. Interessados em ajudar os afetados podem entrar em contato com órgãos de assistência social do município ou com a Defesa Civil estadual para se informar sobre as possibilidades.