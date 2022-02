Família Schurmann convoca paraenses a serem a 'Voz dos Oceanos'

Em entrevista coletiva à Imprensa, na Estação das Docas - Galpão 3, nesta segunda-feira (21), integrantes da Família Schurmann - Vilfredo, Heloísa, Wilhelm e Érica - convidaram os paraenses, amazônidas em geral, a serem "a voz dos oceanos", no sentido de evitarem usar muito plástico no dia a dia, de vez que esse produto acabado poluindo os rios e consequentemente os mares. Eles são famosos por velejar ao redor do mundo.

A família chegou ao Pará na semana passada, em Soure. Ao longo desta semana, os Schurmann terão agenda de vistas e reuniões com gestores públicos e comunidades.

Monumentos



Como parte do projeto A Voz dos Oceanos, os Schurmann navegam pelos rios da Amazônia pela primeira vez no veleiro sustentável deles. E para marcar a urgência de se preservar rios e mares, serão iluminados de azul, agora à noite, a Estação das Docas, o Theatro da Paz, a samaumeira do Parque do Utinga e o Complexo de Santo Alexandre, no bairro histórico da Cidade Velha.

O projeto mundial Voz dos Oceanos, que tem o apoio global do Programa da ONU para o Meio Ambiente.