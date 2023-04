Falta de estrutura atrapalha crescimento do futebol em Rondon do Pará

O estádio municipal de Rondon do Pará não é registrado na Federação Paraense de Futebol (FPF), no entanto, já foi sede de importantes jogos e revelou jogadores para o futebol paraense. Denominado de Olávio Silva Rocha, o estádio recebeu esse nome em homenagem ao prefeito que governou o município entre 1989 e 1992 e entre 2009 e 2010.

Com uma capacidade estimada de duas mil pessoas, o estádio é sede, atualmente, de jogos diariamente disputados entre clubes do município para treinos e partidas informais, e é utilizado pela Seleção de Rondon para treinos que antecedem campeonatos.

Leonardo Reis, jogador do time de Parauapebas, iniciou sua carreira nas escolinhas de futebol de Rondon do Pará e possui passagens em grandes clubes do estado e do Brasil, como Paysandu, Carajás, Pedreiras, Monte Cristo (GO) e disputou partidas por diversas competições como o Campeonato Paraense, a Copa do Brasil, o Campeonato Goiano e a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O jogador falou sobre a necessidade de mais campeonatos e de mais valorização aos atletas da cidade. “Os atletas são pouco valorizados, principalmente pela falta de eventos esportivos na cidade. Sendo que Rondon tem vários jogadores de alto rendimento que mereciam mais oportunidades”, afirmou.

O atleta também contou que a maioria dos campeonatos jogados pela seleção rondonense era organizada por outras cidades e relatou que não recebia nenhum tipo de remuneração pela atividade desenvolvida. “Apenas iríamos receber algo, caso fôssemos campeões de torneios com premiações em dinheiro, onde acontecia a divisão entre os atletas”, ressaltou.

Outro atleta que atua pela Seleção de Rondon do Pará, desde os 17 anos, e que não quer ser identificado, opina sobre a sua percepção sobre o esporte no município. “Acho fraco, porque Rondon sempre teve muitos atletas talentosos. Mas até a escolinha de categoria de base da prefeitura teve muita evasão de atletas. Por falta de apoio e materiais de qualidade”, diz.

Atletas questionam falta de condições

A reclamação de atletas em relação às condições do estádio e a falta de partidas e de clubes oficiais no município são frequentes. Os jogadores reclamam do uso do estádio para “peladas”, partidas amadoras, que desgastam o gramado, além das irregularidades no gramado e as condições dos vestiários que se encontram inutilizáveis por conta da sujeira, banheiros sujos e danificados e departamento de desportos alagado.

Um fato recorrente é a falta de manutenção no gramado do estádio. Segundo uma denúncia anônima, o gramado não conta com um cortador de grama, sendo utilizado para essa atividade uma máquina cortante imprópria para a função, que já resultou em um acidente com um funcionário do estádio, além do departamento não contar com um veículo próprio para desenvolver as suas atividades.

Rondon do Pará não conta com uma secretaria dedicada exclusivamente ao esporte, tendo apenas um departamento ligado à Secretária de Educação do município. O departamento é dirigido atualmente por Renan Rodrigues, que tem como atribuição desenvolver atividades esportivas no município e gerir o estádio municipal.

O diretor do departamento foi procurado pela equipe de reportagem e afirmou que uma reforma no estádio está em processo de licitação e que sempre recebe apoio da prefeitura para desenvolver atividades esportivas na cidade: “Sempre vai ficar aquela demanda, ‘mas ficou a ou b ou c para trás’, mas, nas medidas esportivas, a prefeitura tem ajudado bastante com material esportivo e com o pagamento das inscrições para a participação em torneios”.

Nota da prefeitura de Rondon do Pará

Em nota, a Prefeitura Municipal de Rondon do Pará informou que já realizou duas reformas no estádio e confirmou o acidente com o servidor público, mas informou que prestou “toda a assistência necessária e o funcionário já retornou ao trabalho”.

Região sudeste possui oito clubes inscritos na FPF

A região sudeste do estado, conta com oito clubes inscritos na Federação Paraense de Futebol. São eles: Paragominas Futebol Clube (Paragominas), Independente Atlético Clube (Tucuruí), Gavião Kyikatejê Futebol Clube (Bom Jesus do Tocantins), Sport Clube Itupiranga (Itupiranga), Águia de Marabá Futebol Clube (Marabá), Carajás Esporte Clube (Parauapebas), Clube Atlético Paraense (Parauapebas), Parauapebas Futebol Clube (Parauapebas), Sport Real Futebol Clube (Canaã dos Carajás), Meninos de Ouro (Paragominas) e Paragominas Futebol Clube (Paragominas).

No ano de 2022, a equipe de Paragominas foi rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Paraense de Futebol e a região teve como melhor rendimento na competição a equipe do Águia de Marabá que terminou na quarta colocação e obteve a classificação para a Copa do Brasil desse ano. Neste ano, representam a região na primeira divisão do “Parazão” as equipes Águia de Marabá, Independente de Tucuruí e o Itupiranga.

(Antônio Luiz Ferreira, Ingrid Carolinne Oliveira e Lucas Rodrigues, alunos do curso de Jornalismo da Unifesspa, com orientação da professora Karolina Calado)