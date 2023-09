Falta de água em Belém e Ananindeua: 9 bairros e três conjuntos terão fornecimento interrompido hoje

A partir das 20h desta terça-feira (26), nove bairros de Belém e mais três conjuntos terão o fornecimento de água interrompido para a execução de obras no BRT Metropolitano. De acordo com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), os serviços a interrupção iniciará às 20h e deve finalizar às 6h.

Ficarão sem água os bairros do Jaderlândia, Guanabara I e II, Atalaia (em Ananindeua) e Marambaia, Castanheira, Maracangalha, Val de Cans, Aeroporto e Souza, na capital. Também em Belém, os conjuntos Marex e Bela Vista serão afetados, assim como os Conjuntos Cidade Nova do 1 ao 9.