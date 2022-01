Fake News: vídeo que faz ‘alerta’ sobre nova onda Covid-19 no Pará é falso

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou, na manhã desta sexta-feira (14), que é falso o vídeo que circula nas redes sociais onde uma mulher que se identifica como profissional de saúde do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), faz um ‘alerta’ à sociedade de uma nova onda da Covid-19 no Pará. Em nota, o órgão estadual informa ainda que não estão sendo realizados atendimentos de casos de Covid-19 no HRAS.

“A Secretaria reitera que a unidade está em atendimento normal, inclusive, no pronto-socorro pediátrico e obstétrico. Por fim, a Secretaria repudia qualquer tipo de Fake News, sobretudo, as tentativas de causar pânico aos paraenses”, afirma a nota.

No vídeo que circula nas redes sociais, a mulher vestida como profissional de saúde afirma que a situação no hospital “está cada vez pior”, que os hospitais da região estariam superlotados e que um novo vírus chamado por ela de “valeriante” estaria circulando na região. Nenhuma variante da Covid-19 foi identificada pela ciência com este nome.

A suposta profissional de saúde afirma ainda que será publicado um decreto fechando “todos os locais”, até mesmo os hospitais. De acordo com o Governo do Estado, a informação também é falsa.