Fake news: Grupo Liberal desmente matérias falsas veiculadas com a marca da empresa

Notícias falsas em materiais impressos e digitais, contendo a marca do jornal O Liberal, têm circulado pela internet e municípios do estado do Pará. O Grupo esclarece que nenhum dos textos veiculados foram produzidos por qualquer veículo de comunicação da empresa e medidas cabíveis na Justiça serão tomadas para combater a divulgação dessas informações falsas.

Por meio das redes sociais, imagens de uma folha impressa, simulando uma página do caderno de Política de O Liberal, supostamente de 4 de outubro de 2024, traz a notícia falsa de que um candidato a prefeito do município de Mocajuba lidera com 60% as intenções de voto.

Notícia falsa, simulando uma página do jornal O Liberal. (Reprodução / Redes sociais)

Em outra imagem, também usando o logotipo de O Liberal, é veiculado um suposto escândalo, envolvendo uma organização criminosa e um candidato a prefeito, desta vez, em Santo Antônio do Tauá. Esta imagem simula em parte a aparência de uma matéria do portal oliberal.com. Não consta data neste material.

O Grupo Liberal reitera que nenhum dos materiais foi produzido pela equipe de reportagem de qualquer um dos veículos da empresa (jornais impressos O Liberal, Amazônia, portal oliberal.com ou redes sociais de O Liberal) e orienta aos leitores que estejam atentos tanto ao jorna impresso de O Liberal, acessível nas bancas, quanto às notícias no endereço correto do portal oliberal.com, onde todo o conteúdo publicado passa pela devida apuração.

Em caso de suspeitas de publicação usando a marca do Grupo Liberal indevidamente, o Grupo Liberal orienta que a denúncia seja feita por meio do número (91) 98565-7449 (WhatsApp).