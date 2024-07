Extrema pobreza na região Norte cai pela metade em 2 anos, aponta estudo da FGV

Na região Norte, mais da metade das pessoas em extrema pobreza deixaram esta condição em dois anos, conforme aponta uma pesquisa publicada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE). Em 2021, 2.646.512 de pessoas no Norte viviam abaixo da linha da pobreza. Já em 2023, essa quantidade diminuiu para 1.202.915. Uma redução de 54,5%. Ainda segundo o estudo, é considerada extrema pobreza a faixa de renda domiciliar per capita de R$ 209 mensais.

A redução no Norte acompanha uma redução observada em todo o Brasil: em 2021, 19.200.870 pessoas viviam com menos de R$ 209 por mês. Esse grupo representava quase 10% da população e aumentou durante a pandemia de covid-19. Dois anos depois, esse número foi reduzido para 9.672.217 pessoas.

Segundo o estudo, a principal razão para essa diminuição foi o investimento em políticas de transferência de renda, como o Auxílio Emergencial e o aumento do Bolsa Família. Outros fatores que contribuíram para essa redução incluem a valorização do salário mínimo, a recuperação econômica, o retorno do turismo e um período de chuvas mais regulares.

Os estados com as maiores reduções na taxa de extrema pobreza foram Rio Grande do Norte (56,9%), Paraíba (55,1%) e Pernambuco (51,7%). O estudo também mostrou uma diminuição no número de pessoas em situação de pobreza (faixa de renda domiciliar per capita de R$ 667 mensais), com uma queda de 22,9%, passando de 78.384.367 em 2021 para 60.406.051 em 2023.