Expedição Liberal estreia hoje com histórias de Bragança

Estreia neste domingo (7) o Expedição Liberal, que vai ao ar em todas redes sociais do jornal O Liberal e também no portal oliberal.com.

O projeto tem como objetivo fomentar a criação de conteúdo por adolescentes do interior do estado e está focado em quatro cidades: Bragança, Parauapebas, Soure e Altamira. Cada domingo trará um episódio.

Em quatro episódios por cidade, serão apresentadas histórias e personagens regionais, os jovens que participaram da empreitada e os bastidores da iniciativa, que propôs aulas de gravação e edição para jovens de 12 a 17 anos.

No episódio final de cada uma das cidades, projetos originais pensados e realizados pelos alunos que participaram do Expedição Liberal serão exibidos para o público, sempre com histórias regionais escolhidas por eles próprios.

O idealizador do programa, Alexandre Gibson, estava meio inquieto com a falta de conteúdo sobre os mais diversos cantos do Pará, apesar da profusão de histórias para contar àqueles que possuem olhos mais atentos para a realidade local.

"Depois do "Expedição Pará", que fiz para a TV Liberal, fiquei impressionado como nós contamos muito pouco a história dos lugares da nossa terra. Tive a oportunidade de ficar 10 dias viajando pelo rio Amazonas e vi que várias histórias vão sendo deixadas de lado, porque nem sempre dá para contar tudo", afirma.

A partir dessa percepção, Gibson então começou a pensar em maneiras de aumentar o volume de histórias contadas sobre o Pará além das que já são contadas sobre a capital Belém.

Nasceu assim o Expedição Liberal, que, na avaliação do realizador, irá gerar correspondentes do Grupo Liberal em futuro próximo.

"O legal disso é ver que muitas pessoas já queriam produzir conteúdo. A Camila, por exemplo, já tinha essa pegada. É só dar a oportunidade para potencializar esse conhecimento e melhorar a qualidade dos vídeos. Isso valoriza a nossa cultura, nossa regionalidade, valorizar a cultura", diz.

Três dos selecionados em Bragança para a fase final do projeto eram da ilha de Ajuruteua e, com a ajuda deles, a produção do programa descobriu um poeta, um mestre de carimbó e diversos outros personagens que serão mostrados no programa.

Uma dessas participantes é Camila Braga, de 13 anos. Ela considera a experiência muito proveitosa e diz que só fez aumentar a vontade dela de gravar vídeos.

"Os professores ensinaram a gente bastante sobre questões técnicas, como iluminação. Eu estou usando bastante esse conhecimento pois gravo vídeos de tutorial de maquiagem para a internet, durou três dias. Meus amigos ficaram muito contentes de ver que eu participei e já estão esperando a próxima edição", conta ela.

Ao todo, 120 jovens serão beneficiados - 30 em cada cidade. Para o diretor de marketing do Grupo Liberal, Rodrigo Vieira, uma das missões de um grupo de comunicação é transformar a sociedade aliando sentimento e informação.

"E esse projeto trata justamente disso, pois compartilha conhecimentos com a comunidade a partir de realizações feitas por eles mesmos. O Grupo Liberal fica muito feliz de, em plena pandemia, conseguir estender a atuação e chegar a vários pontos do Pará. É gratificante", conta.

As inscrições para o projeto "Expedição Liberal" seguem abertas para Soure e Altamira. Mais informações podem ser encontradas em: oliberal.com/expedicao.

Assista: