Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Exército realiza mais de 5 mil atendimentos em comunidades ribeirinhas e quilombolas no Pará

Os serviços contemplaram especialidades como clínica geral, pediatria, ginecologia, psicologia, enfermagem, farmácia e odontologia

O Liberal
fonte

A ação contou com a parceria da Prefeitura de Abaetetuba e mobilizou mais de 100 militares do Hospital Geral de Belém, 2º Batalhão de Infantaria de Selva, 8º Batalhão de Manutenção de Selva e 8º Batalhão de Suprimento de Selva. (Divulgação/ CMN)

Moradores de ilhas e comunidades quilombolas de Abaetetuba, no Baixo Tocantins, receberam entre os dias 19 e 21 de agosto atendimentos médicos, odontológicos, psicossociais e de cidadania durante a Ação Cívico-Social (ACISO) promovida pelo Comando Militar do Norte (CMN), por meio da 8ª Região Militar. A iniciativa beneficiou quase 5 mil pessoas e reforçou a presença do Exército na Amazônia.

A ação contou com a parceria da Prefeitura de Abaetetuba e mobilizou mais de 100 militares do Hospital Geral de Belém, 2º Batalhão de Infantaria de Selva, 8º Batalhão de Manutenção de Selva e 8º Batalhão de Suprimento de Selva. Os atendimentos foram realizados na escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, transformada em hospital de campanha, e em consultórios improvisados em barracas.

O apoio logístico envolveu o ferry-boat Tenente Daniel Bazoli e a balsa Forte do Presépio, ancorados na ilha Anequara, além de um helicóptero HM-1 “Pantera”, que auxiliou nas visitas e despertou a curiosidade das crianças da comunidade.

O General de Exército Vendramin, comandante do CMN, ressaltou o compromisso da instituição com a sociedade. “Nós normalmente nos aproximamos de comunidades que têm carência e ajudamos a suprir essas necessidades. Abaetetuba é um município em constante evolução, com mais de 160 mil habitantes, em que parcela considerável da população vive em ilhas, com uma demanda de quase 35 mil habitantes para prestar apoio. É uma obrigação, mas também uma satisfação, fortalecendo os laços das comunidades com o Exército”, declarou.

O General de Divisão Carlos Feitosa, comandante da 8ª Região Militar, explicou a escolha da data, próxima ao Dia do Soldado (25 de agosto), e afirmou que novas ações já estão em planejamento. “A 8ª Região Militar recebeu do CMN a missão de planejar a realização de uma ação em local onde a comunidade necessitasse. Fomos muito bem recebidos pela prefeitura, e a localidade nos favorece por possuir um Tiro de Guerra, que completou 50 anos e que permite suporte à equipe. É a primeira vez que estamos fazendo e já estamos planejando a segunda”, adiantou.

A prefeita de Abaetetuba, Francinete Carvalho, também destacou o impacto da parceria. “Essa parceria é importantíssima. Nós temos em Abaetetuba 72 ilhas e uma única UBS Fluvial. Hoje, unindo Prefeitura e Exército, a gente pôde trazer vários serviços e uma fonte de inspiração para nossas crianças e juventude, de servir a pátria e a Amazônia! Só gratidão ao Exército, por uma forma maravilhosa de comemorar 130 anos da cidade, com serviços ao povo”, agradeceu.

Especialidades

Os serviços contemplaram especialidades como clínica geral, pediatria, ginecologia, psicologia, enfermagem, farmácia e odontologia. O Coronel Mergulhão, do Hospital Geral do Exército, coordenou a equipe médica.

A dona de casa Darina Gonçalves Pereira, moradora da região, soube da ação, embarcou em uma voadeira e levou o sobrinho Yan para ser atendido pelo pediatra do Exército.

“Vim trazer o meu sobrinho Yan para consultar com o pediatra. Ele tem tosse alérgica. Trouxe ele para ter uma assistência melhor com o pediatra. Gostei muito do atendimento, achei muito bom, serviço de qualidade. Os idosos não têm como ir ao hospital e estão sendo atendidos. Se não tivesse esse atendimento, a gente teria que tirar dinheiro para pagar uma consulta com pediatra particular em Abaetetuba”, afirmou.

A pescadora Maria Olinda Batista, 54 anos, da ilha Sapucajuba, também aproveitou a oportunidade. “Vim me consultar. Tenho problemas de coluna e de coração. Gostei do atendimento. O médico foi muito atencioso. Achei muito importante para nós, esse atendimento”, reconheceu.

De acordo com o Coronel Marcus Vinicius, coordenador-geral do ACISO, a maioria dos atendimentos foi de baixa complexidade, mas permitiu diagnósticos importantes. “Os atendimentos no geral são de baixa complexidade, de crianças com micoses diversas, e atopias, como tosse e rinite alérgica. Há algumas doenças que só o olhar médico pode identificar. E esse atendimento no ACISO proporciona diagnóstico precoce”, falou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

exército brasileiro

comando militar do norte

atendimentos em abaetetuba

atendimento médico
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

OBRAS

Obras da Avenida Liberdade avançam e já chegam a 70% de conclusão

Além da infraestrutura viária, o projeto inclui 34 passagens de fauna para preservar o ecossistema local e garantir a circulação segura de animais silvestres

22.08.25 18h58

POLÍCIA

PF investiga desvio de recursos em obras de saneamento no município de Soure, na Ilha do Marajó

Por determinação judicial, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Belém e Ananindeua

22.08.25 11h26

MEIO AMBIENTE

Governo do Pará decreta emergência ambiental e climática no estado por 180 dias

O objetivo é ampliar a capacidade de resposta diante do avanço do desmatamento, das queimadas e de eventos climáticos extremos

22.08.25 10h56

ALERTA

Mais de 5 mil CNHs de condutores da Grande Belém aguardam retirada no Detran; saiba como retirar

De acordo com o Detran, o principal motivo para o abandono das CNHs físicas é a popularização da CNH Digital.

21.08.25 11h38

MAIS LIDAS EM PARÁ

BELEZA PARAENSE

Paraense de três anos se destaca por beleza e é contratada para estrelar campanha nacional

Ágatha Vitória ganhou destaque nas redes sociais pela beleza e o carisma, chamando atenção da Johnson; no início do mês, outro bebê paraense venceu um concurso nacional da marca

18.08.25 16h51

OPORTUNIDADE

Inscrições para processo seletivo da Sespa terminam nesta terça-feira (19); veja como participar

O 42º PSS da Secretaria de Estado de Saúde Pública tem 75 vagas para cargos de níveis técnico e superior em Belém e Região Metropolitana

18.08.25 21h34

DIETA DO AÇAÍ

Toma açaí todo dia? Veja o que acontece com o corpo depois de 30 dias, segundo nutricionista

Alimento típico do Pará, o açaí pode trazer benefícios à pele, ao intestino, ao coração e à imunidade, de acordo com o especialista Vinicius Vasconcelos; veja o vídeo

21.08.25 19h32

SOCIAL

No Pará, número de beneficiários do Bolsa Família supera trabalhadores formais em quase 300 mil

Outros 9 estados também têm mais famílias no Bolsa Família do que empregos formais

18.08.25 6h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda