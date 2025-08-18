Exército realiza atendimento médico gratuito a ribeirinhos e quilombolas em Abaetetuba

O Comando Militar do Norte (CMN) realizará de terça (19) até quinta-feira (21) uma grande Ação Cívico Social (ACISO) fluvial que levará serviços gratuitos de atendimento sanitário, serviço militar e assistência social à população das ilhas do município paraense de Abaetetuba, na região do Baixo Tocantins. Os atendimentos serão realizados de 9h às 16h, em uma embarcação na ilha Anequara. A atividade coordenada pelo Comando da 8ª Região Militar conta com a parceria da Prefeitura de Abaetetuba.

A expectativa é beneficiar aproximadamente 3 mil pessoas no município. Os pacientes serão atendidos por equipes especializadas do Hospital Geral do Belém que serão deslocadas para a ação em uma estrutura montada em um “ferry-boat” que aportará nas ilhas. Médicos, enfermeiros, odontólogos e outros profissionais da área da saúde atenderão comunidades ribeirinhas e quilombolas, que residem na área insular da localidade.

Entre as especialidades ofertadas no ACISO estão clínica geral, ginecologia, pediatria, odontologia e psicologia. A população do município de Abaetetuba, que comemora 130 anos de fundação em agosto, também terão disponibilizados testes rápidos, coleta de exame preventivo (PCCU), vacinação, emissão de cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), distribuição de medicamentos de atenção básica quando receitado, além de emissão de carteira de identidade.

Os jovens das comunidades que estão com alguma irregularidade com o serviço militar ou possuem interesse em servir ao Exército também poderão comparecer até o “ferry-boat” para o cumprimento das obrigações militares. Uma equipe da junta militar estará disponível para fazer a regularização, alistamento militar e divulgação das formas de ingresso na carreira, por escolas de formação e serviço militar temporário.

A ação demonstra do Exército busca servir à sociedade, na defesa e proteção da Amazônia Oriental e levando atendimentos aos lugares mais remotos onde os brasileiros precisam de auxílio. A atividade integra, também, o adestramento logístico para a COP 30 por parte do Hospital Geral de Belém, do 8º Batalhão de Suprimento de Selva e do 8º Batalhão de Manutenção de Selva.

Serviço: Ação Cívico Social em Abaetetuba

Horário: 09h às 16h

Dias 19, 20 e 21/08

Local: “Ferry-boat” na Ilha Anequara

Serviços ofertados:

- Clínica geral

- Ginecologia

- Pediatria

- Odontologia

- Testes rápidos

- Vacinação

- Medicamentos de atenção básica

- Preventivo

- Emissão de Cartão SUS

- Emissão de identidade

- Serviço Militar: regularização e alistamento

