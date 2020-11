Ex-bombeiro salvou adolescente que se afogava nas águas do Rio Tapajós, em Itaituba

Na última segunda-feira (2), o ex-bombeiro militar Evanilton Silva salvou uma adolescente de 13 anos, que estava se afogando nas águas do Rio Tapajós, em Itaituba.

Evanilton estava acompanhado, a passeio com sua família e no momento fazia a amarração de uma lancha, às margens do rio, quando ouviu uma criança desesperada pedindo por socorro, contou a esposa do ex-bombeiro, Naiara Moreira.

"Ele rapidamente subia na lancha, vestiu seu colete salva-vidas para poder salvá-la. A correnteza estava muito forte e água estava carregando a menina. Ela havia afundado e ele chegou a tempo de puxá-la pelos cabelos", relatou Nairara, que presenciou a cena.

O homem trabalhou por anos na Corporação do Corpo de Bombeiros Militar, mas, atualmente, ele exerce a profissão de vistoriador do Departamento de Trânsito do Estado (Detran/PA), em Itaituba.

A adolescente de 13 anos, estava no local também a passeio, acompanhada de sua mãe e outros membros de sua igreja.