Evento reúne Institutos Federais da região Norte para debater emergências climáticas

Os Institutos Federais (IFs) da Região Norte irão se reunir em Belém na próxima semana para o evento ‘IFs do Norte na COP30’, com participação das unidades do Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins. Ao longo da programação, serão apresentadas produções científicas voltadas às pautas climáticas, com o objetivo de reforçar o debate sobre a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O evento ocorre nos dias 20, 21 e 22 de outubro.

Evento reforça protagonismo da educação na COP30

As inscrições gratuitas estão abertas para servidores, estudantes e o público externo até a próxima segunda-feira (20), por meio do site oficial. De acordo com a reitora do IFPA, Ana Paula Palheta, o encontro visa destacar o protagonismo dos Institutos Federais na busca por soluções para os desafios climáticos.

“Nossos estudantes de toda a região estão trazendo para esse evento soluções aplicadas, seja no campo da pesquisa ou da inovação social, com resultados práticos que podem orientar sobre problemas vivenciados não só na região, mas em todo o país e até internacionalmente”, afirma a reitora.

Ela destaca ainda que a educação profissional e tecnológica promovida pelos Institutos forma cidadãos conscientes, com foco na justiça ambiental e na responsabilidade social diante das mudanças no planeta.

Hackathon e Mostra Tecnológica integram programação

Durante o evento, será promovido o HACKATHON - IFs do Norte na COP30, uma maratona de inovação em que equipes desenvolverão soluções criativas e sustentáveis para problemas reais. A iniciativa busca estimular a co-criação, a inovação tecnológica e o impacto positivo nos territórios amazônicos.

Também será realizada uma Mostra Tecnológica, na qual os Institutos Federais da Região Norte apresentarão projetos interativos, incluindo produtos, protótipos, serviços inovadores e processos com potencial de aplicação social. A programação ainda inclui mesas redondas, experiências exitosas e atrações culturais.

(Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal.com)