Estudantes fazem primeira colheita de horta escolar implementada com recursos do Prodep

O projeto de 'Horta Escolar' implementado na Escola Estadual Fernando Ferrari, em Marituba, está gerando os primeiros resultados. Na última terça-feira (22) foi feita a primeira colheita de hortaliças, já incluídas, inclusive, na merenda escolar, permitindo aos estudantes provar o sabor do que eles mesmos plantaram.

A iniciativa foi possível com a aplicação dos recursos do Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep), da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que além de permitir investimentos em pequenas obras, manutenção contínua, aquisição de materiais pedagógicos e tecnológicos, também visa implementar ações e práticas educativas voltadas para o meio ambiente, sustentabilidade e clima, alinhadas ao componente curricular de Educação Ambiental.

Os estudantes que acompanharam todo processo, desde a limpeza do espaço, formação dos canteiros, adubação da terra e os cuidados com o manejo. Na horta são colhidas alface e cheiro verde.

“O ‘Horta Escolar’ era um sonho de toda a comunidade, por entender que o cultivo de uma horta na escola promove a consciência ambiental nos estudantes. O projeto visa fazer a conexão entre teoria e prática, pois a partir dela, os professores das áreas afins estão trabalhando o conteúdo de sala de aula, na prática. Outro objetivo da horta é utilizar o que está sendo produzido como complemento para a merenda escolar. E este sonho só foi possível com os recursos do Prodep, que destina uma porcentagem para utilizar com o subprograma Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima”, conta Sônia Rodrigues, diretora da unidade.

“A participação dos alunos neste projeto foi muito importante para o nosso aprendizado. Pessoalmente, eu gostei de participar da experiência desde o plantio até a colheita, porque desenvolve a nossa aprendizagem e aprimora nossos conhecimentos. Ter na merenda escolar esse bom resultado da nossa ação é um grande orgulho, pois vemos que nossa escola, com a ajuda e empenho dos professores e coordenadores, está promovendo uma alimentação saudável”, diz Luiz Nascimento, estudante da 2ª série do Ensino Médio.

Toda a ação do projeto 'Horta Escolar' é feita no próprio terreno da escola, onde os estudantes são orientados pelos professores Waldenir, de Biologia e Itinerário Amazônico, e Luiz Fernando, de Educação Ambiental. Os participantes fazem o plantio de mudas e aprendem mais sobre essa atividade que já faz parte do cotidiano deles.

“Uma experiência única, conseguimos ter mais contato com o meio ambiente e adquirir mais conhecimento. A escola tinha vários espaços verdes que não estavam sendo utilizados de forma sustentável, e com o projeto adquiri conhecimentos únicos, entre eles que a colheita da alface se dá após 30 a 40 dias de plantio. Além disso, é ótimo saber a origem do que estamos comendo e, principalmente, saber que fomos nós que ajudamos na colheita”, afirma Ana Nascimento, estudante da 1ª série do Ensino Médio.

Subprograma Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima

O Programa Dinheiro na Escola Paraense confere autonomia para o desenvolvimento de ações necessárias à rotina nas escolas do Estado. Com a iniciativa, a gestão e o Conselho Escolar terão maior autonomia e protagonismo para investimentos alinhados às necessidades específicas de cada realidade.

Dentro do programa existe o subprograma Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima, cujo objetivo é implementar ações e práticas educativas na educação básica, voltadas para a defesa da preservação do meio ambiente; formar cidadãos conscientes e críticos, fortalecendo práticas cidadãs voltadas para a sustentabilidade ambiental; incentivar a participação da comunidade escolar na preservação do equilíbrio do meio ambiente, e desenvolver habilidades focadas na conservação e sustentabilidade do meio ambiente.

A unidade executora deverá utilizar, no mínimo, 5% (cinco por cento) do recurso recebido no Programa Dinheiro na Escola Paraense para este subprograma.

Política de Educação Ambiental

Idealizada pela Seduc, a Política de Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima promove a preservação e a coexistência ambiental por meio da educação, principal agente de transformação social. A iniciativa faz parte das ações do Governo do Estado desenvolvidas para a proteção da Floresta Amazônica, que inclusive servirá de referência para o mundo em 2025 ao sediar a COP 30.

Desde o início do ano letivo de 2024, todos os estudantes da rede estadual de ensino do Pará, contam com o componente curricular de Educação Ambiental, Sustentabilidade e Clima de forma obrigatória para todas as etapas de ensino, ou seja, desde o 1º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio.