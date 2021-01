Estudantes paraenses já podem conferir o local de realização da prova do Enem

Os estudantes inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 já podem acessar o cartão de confirmação de inscrição, que traz data e local onde a prova será aplicada, a partir desta terça-feira (5). O documento foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para acessar, clique aqui.

O cartão também registra se o participante deve contar com determinado atendimento especializado, assim como tratamento pelo nome social, caso essas solicitações tenham sido feitas e aprovadas. O Inep recomenda que o participante leve o documento nos dias de aplicação da prova.

Ao todo, 5.783.357 inscrições foram confirmadas.

Neste ano, por causa da pandemia da covid-19, o uso de máscaras será obrigatório durante a realização da prova. Infectados ou com sintomas não deverão fazer o Enem e devem pedir reaplicação, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021, por meio da Página do Participante, e entrar em contato com a Central de Atendimento do Inep (0800 616161).

Confira o cronograma do Enem:

Provas impressas: 17 e 24 de janeiro, para 5,7 milhões inscritos

Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro, para 96 mil inscritos

Reaplicação da prova: 24 e 25 de fevereiro (para pessoas afetadas por eventuais problemas de estrutura)

Resultados: a partir de 29 de março