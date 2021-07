Estudantes de 65 cursos da UFPA deverão participar do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes em 2021

Estudantes de 65 cursos da Universidade Federal do Pará deverão participar do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes em 2021 (Enade 2021). O exame visa avaliar os discentes do ensino superior no que se refere à aprendizagem dos conteúdos programáticos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais, ao desenvolvimento de competências e habilidades e ao conhecimento geral sobre a realidade social, econômica, política e cultural brasileira.

O Enade integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), cujos resultados são utilizados para composição do Conceito Preliminar de Curso que entra no cálculo do Índice Geral de Cursos, importantes indicadores de avaliação das universidades. Os dados do Enade têm sido estratégicos para o diagnóstico do ensino superior brasileiro e subsidiam a gestão acadêmica das universidades como fonte de dados da avaliação dos cursos de graduação. Para os estudantes, o Enade é um componente curricular obrigatório, que constará no histórico escolar. A participação consciente e comprometida dos estudantes contribui para a elevação da nota do curso e da instituição, o que pode valorizar o diploma e, consequentemente, ampliar a empregabilidade no mercado de trabalho.

No Enade 2021, deverão participar estudantes ingressantes e concluintes dos cursos das áreas do Ciclo Avaliativo II - ou seja, das licenciaturas em Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras - Inglês, Letras - Português, Matemática, Música, Pedagogia e Química; e dos bacharelados em Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História, Química, Sistemas de Informação. Cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD), ofertados pelo Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor) também deverão participar do Enade 2021.

A inscrição dos estudantes ao Exame será realizada pelas coordenações dos cursos. Estarão habilitados à inscrição e deverão participar do processo os estudantes ingressantes em 2021, regularmente matriculados e que tenham cumprido até 25% do total da carga horária do seu curso até 29 de agosto de 2021. Ou seja, calouros matriculados que ainda estão cursando o primeiro período letivo estão aptos a realizar a prova.

Além de ingressantes, também deverão ser inscritos os estudantes concluintes que integralizaram 100% da carga horária do curso, mas não colarão grau até 29 de agosto de 2021; os estudantes que já cumpriram 75% da carga horária e cursarão os últimos blocos do curso até julho de 2022; e ainda estudantes que cumpriram menos de 75% da carga horária, mas têm chance de integralizar o curso até julho de 2022.

O Enade é composto por quatro instrumentos avaliativos. Um deles é o questionário do estudante (QE), aplicado em formato on-line apenas para os estudantes concluintes. O questionário contém 68 questões, envolvendo campos sobre o perfil socioeconômico do estudante e perguntas sobre a percepção dos discentes acerca da sua formação no que se refere à organização didático-pedagógica do curso, à infraestrutura física disponibilizada e às oportunidades de ampliação da sua formação acadêmico-profissional.

O questionário do Estudante estará disponível no sistema para preenchimento dos concluintes do dia 30 de agosto até o dia 13 de novembro de 2021. A informação dos locais de prova será liberada a partir do dia 1º de novembro e a prova presencial ocorrerá no dia 14 de novembro de 2021.

A Redação Integrada entrou em contato com as outras universidades públicas do Pará para saber quantos alunos dessas instituições deverão participar do Exame. Em nota, a Universidade Federal Rural da Amazônia informou que, de acordo com a Divisão de Regulação e Avaliação da Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Propladi/Ufra), “ainda não é possível ter esse número fechado pois as inscrições vão até o dia 8 de agosto de 2021. Essas inscrições são feitas pelos coordenadores de curso. Somente depois desse período é possível ter acesso à relação dos inscritos (ingressantes e concluintes”).

Os coordenadores de curso deverão inscrever os estudantes habilitados até o dia 8 de agosto, podendo realizar ajustes até o dia 29 de agosto; e deverão preencher o questionário da coordenação no período de 16 a 26 de novembro de 2021. Os estudantes concluintes precisarão fazer seu cadastro no sistema Enade de 19 de agosto a 13 de novembro, podendo solicitar atendimento especializado na prova até 3 de setembro.

Fonte: UFPA