Estudantes da Região Metropolitana de Belém ganham Polo Metropolitano Pré-Enem

Estudantes da rede pública, residentes nos municípios da Região Metropolitana, (Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Izabel), contam agora com um local central para a preparação ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): o Polo Metropolitano Pré-Enem. O espaço na avenida João Paulo II, nº 1867, no bairro do Marco, em Belém, foi entregue pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), nesta segunda-feira (2). Com informações da Agência Pará.

"Com esta unidade, nós iniciamos o primeiro serviço público do Estado para viabilizar através do ensino e a orientação pedagógica a competitividade necessária para os alunos do Pará", afirmou o governador do Pará, Helder Barbalho, no ato de entrega do Polo, no final da tarde desta segunda-feira (2).

Ele informou que já nesta terça-feira (3), serão abertas as vagas para aulas presenciais e advertiu a necessidade de ações preventivas por todos. "Lembrando, que neste momento de transição, por conta da pandemia, se faz necessário o respeito ao espaçamento e a todas as exigências sanitárias".

De acordo com Helder Barbalho, o modelo do Polo Metropolitano Pré-Enem nasce com o propósito também de alcançar os municípios do interior, considerando o repasse do conteúdo do processo de ensino-aprendizagem, de modo remoto, ou seja, digital.

"Nós estaremos daqui, onde haverá aulas presenciais, disponibilizando para os 144 municípios para que possamos replicar este modelo de forma digital, portanto, estimulando os municípios a abrirem unidades do Pré-Enem e apartir do mecanismo remoto, possamos transmitir o mesmo o conteúdo, feito na capital, para todos os municíopios do interior", frisou o governador.

VAGAS PARA SEIS MIL CANDIDATOS

O Polo Metropolitano Pré-Enem tem capacidade para seis mil candidatos, mas devido à pandemia da Covid-19 e respeitando os protocolos de biossegurança, neste primeiro momento, serão ofertadas 3.400 vagas para estudantes da rede pública, na 3ª série do Ensino Médio, em 2021, e para aqueles que concluíram os estudos nos anos anteriores.

Segundo o governo estadual, o espaço também vai disponibilizar cursos específicos direcionados ao Enem, como de redação, matemática, biologia, física, química, entre outros. São nove salas de aula, laboratórios de informática, espaços para estudos e relaxamento. Os participantes terão aprendizagens preparatórias durante três vezes por semana, de segunda a sábado, em regime alternado e haverá turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. Já as atividades específicas terão duração de 4 horas e vão ocorrer de segunda a sexta.

"A Seduc está junto neste movimento em favor da transformação social, a partir da educação, por isso, o ollhar ao jovem, a oportunidade para que a juventude possa com seu talento, com estímulo às suas vocações, construir o futuro do nosso estado. E é fundamental priorizar aqueles que não podem pagar um curso particular, democratizando o acesso à educação, para que sejam viotoriosos no Enem", observou o governador.

Em parceria com o programa Territórios Pela Paz (TerPaz), vinculado à Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), o Polo Metropolitano Pré-Enem será levado para os bairros atendidos pela iniciativa social. Os professores vão sair da sede do Polo, para aulas nos sete bairros que integram o TerPaz e nas futuras instalações das Usinas da Paz (UsiPaz).