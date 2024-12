Estudante Guilherme Corrêa denuncia péssimas condições de parada na avenida Almirante Barroso

Uma parada de ônibus localizada na Avenida Almirante Barroso, com a travessa Perebebuí, no bairro do Marco, em Belém, está com parte da estrutura danificada, a calçada também está toda irregular e o asfalto na pista em frente está rebaixado. Quando chove é água para todo o lado. O estudante Guilherme Corrêa de 18 anos de idade reclama que não tem como se abrigar no local.

“Não só nessa parada, como outras na cidade. É pura vergonha, às vezes tem idosos que sofrem acidentes aqui na frente. Não só nessa como em outras. Nós queremos pelo menos uma área para ficar sentado, ou se não pelo menos em pé, que às vezes está lotado a parada para esperar nosso ônibus. Nesse tempo de chuva a gente se molha todo. Não tem condições”, disse o estudante.

Guilherme Corrêa também denuncia as condições da calçada em frente a parada de ônibus. “Além da parada de ônibus, tem a estrutura da calçada, que está toda danificada e alagada.Inclusive,, teve uma idosa que passou aqui e tropeçou. Às vezes tem idosos que andam sozinhos aqui, isso é muito perigoso”, alerta.

Ele pede para que os serviços de revitalização da parada de ônibus e da calçada sejam realizados urgentemente, visto que, argumenta que o período de chuva está piorando ainda mais a situação de quem precisa usar os locais para trafegar ou esperar o ônibus.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que está implantando os novos abrigos de paradas de ônibus, principalmente nos corredores com maior frequência.

“Atualmente, a Semob faz a substituição e implantação desses novos abrigos em paradas na avenida Almirante Barroso. Até o momento, foram substituídos os abrigos próximos à Sesma (entre a Alameda Coronel Fontoura e a avenida Tavares Bastos), em frente ao 2º BIS, Cesupa, Setrans e 1° Comar , e ainda em frente ao conjunto Costa e Silva. Todos na pista sentido Entroncamento-São Brás. A Semob informa que dará continuidade à substituição dos demais abrigos da avenida Almirante Barroso”, disse a nota.

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), disse, por meio de nota, que já recuperou mais de 64 mil metros de calçadas públicas em diversos pontos da cidade, tudo para torná-las seguras e acessíveis ao pedestre. “A iniciativa se dá pelo Programa de Manutenção de Calçadas Públicas do Departamento de Obras Civis da Seurb”, disse o órgão, sem citar o trecho abordado na denúncia.

“O órgão já aplicou o total de 2.307 notificações por construções irregulares nas calçadas da cidade. Destas, 508 ocorreram neste ano de 2024, até setembro. Além disso, foram 518 em 2023; 692 em 2022; e 589 notificações em 2021”, finaliza a nota.

