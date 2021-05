Estão em observação dois pacientes que tiveram contato com variante indiana

A Secretaria Municipal de Saúde de Primavera, no nordeste do Pará, monitora a situação de dois pacientes que alegam ter tido contato indireto com tripulantes do navio atracado em São Luís. Mas, até o momento, não há identificação de transmissão local da variante indiana, afirmou o município A Secretaria Municipal de Saúde informou que, na tarde de sexta (21), a equipe de monitoramento do novo coronavírus recebeu chamados de dois pacientes com casos suspeitos de síndrome gripal. Eles relataram de dor de garganta febre, coriza, tosse e cefaleia. Realizado o teste rápido, tipo antígeno, o resultado foi reagente.

Na investigação do histórico dos pacientes, eles contaram que estavam no estado do Maranhão nos últimos dez dias, tendo suposto contato indireto com tripulantes do Navio MV Sandong da Zhi – ancorado, conforme Nota da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão, na área de fundeio, em alto mar, na costa de São Luís). É que profissionais que trabalham no porto de Itaqui iam constantemente ao seu local de trabalho, na Unidade Votorantim São Luís, na Vila Maranhão, na capital maranhense.

Os pacientes, de 32 e 33 anos, estão em quadro estável. E todas as pessoas que tiveram contato com eles estão em isolamento e, até o momento, não apresentaram nenhum quadro clínico. Ainda em nota oficial, a Secretaria Estadual do Maranhão informou “que 23 tripulantes continuam em quarentena, isolados em cabines individuais, dentro da embarcação. Destes, dois apresentam sintomas leves e 12 continuam assintomáticos. Apenas um tripulante está fora do navio e segue internado em Unidade de Terapia Intensiva de hospital da rede privada na capital maranhense”.

A Secretaria Municipal de Saúde de Primavera informou, ainda, que já comunicou o caso ao Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (CIEVS) e à Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), para adoção das medidas cabíveis. E que a equipe de monitoramento permanece acompanhando os pacientes. “Até o momento, não há identificação de transmissão local da variante indiana”, afirmou a prefeitura.

Por meio de nota, a Sespa informou que foi notificada pela Prefeitura de Primavera sobre pacientes que possivelmente tiveram contato com os tripulantes do navio indiano no litoral do Maranhão. Os pacientes, que estão em isolamento, seguem monitorados e já realizaram testes de covid-19. As amostras de swab estão no Laboratório Central (Lacen - PA) e devem ser posteriormente encaminhadas para sequenciamento genético no Instituto Evandro Chagas.