Estado vai investir R$ 1,5 milhão na construção do Terminal de Integração Rodoviária em Igarapé-Miri

O Governo do Pará, em parceria com a Prefeitura de Igarapé-Miri, na Região de Integração Tocantins, vai garantir a construção do Terminal de Integração Rodoviária no município. O convênio, assinado nesta quarta-feira (22) pelo governador Helder Barbalho e pelo prefeito Roberto Pina, prevê que a gestão municipal execute as obras, a partir de um investimento total de R$ 1,7 milhão, dos quais o Tesouro Estadual será responsável por R$ 1,5 milhão, e o município investirá o restante.

O Terminal de Integração, além de melhorar as condições de entrada e saída da sede municipal, vai proporcionar mais segurança e melhor infraestrutura para a população local, e também para visitantes.

"Hoje, nós estamos viabilizando várias obras além do Terminal. A conclusão da orla da cidade; apoio para estradas vicinais para o município, que é o maior produtor de açaí do mundo, e pavimentação asfáltica em várias ruas. Uma agenda extensa, compatível com um município que é pujante. As pessoas moram nos municípios, e não no Estado. Precisamos fortalecer as cidades", ressaltou o governador.

O prefeito Roberto Pina reconheceu a defesa dos municípios feita por Helder Barbalho. "Desde que o conheço, ele é assim: um militante municipalista, que trabalha pelo desenvolvimento dos municípios. Não por acaso, ele tem ação em todas as 144 cidades, pensa no planejamento das regiões, sem esquecer onde as pessoas estão de fato morando", enfatizou o gestor