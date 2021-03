Estado vai disponibilizar mais 150 leitos para pacientes com covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) começou a ampliar, na terça-feira (2), a oferta de leitos exclusivos para tratamento de pacientes com o novo coronavírus. Esse aumento será gradual e ao longo da semana. Ao todo, serão disponibilizados mais 150 leitos, dentre eles 110 são leitos clínicos e 40 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Serão 100 leitos clínicos e 20 leitos de UTI no Hospital de Campanha do Hangar; 10 leitos de UTI na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará; e 10 UTIs e 10 leitos clínicos no Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá.

“Começamos a implementar a ampliação dos leitos hoje, com abertura gradual ao longo desta semana. Essa é uma estratégia que está sendo adotada pela Secretaria de Saúde, preventivamente, colocando mais leitos à disposição na rede, nossa retaguarda toda montada para o atendimento de pacientes com covid-19", disse o titular da Sespa, Rômulo Rodovalho.

Hospital de Campanha do Hangar passará de 100 para 120 leitos de UTI

O Hospital de Campanha do Hangar já contava com 100 leitos de UTI. Agora serão 120 no total. Na segunda-feira (1º), a unidade também recebeu um acréscimo de 50 leitos clínicos e, ao longo da semana, terá um novo aditivo de 100 leitos, totalizando 300 leitos clínicos. O Hospital de Campanha terá 420 leitos disponíveis para o atendimento de pacientes com covid-19. A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará já tem 33 leitos exclusivos para pacientes com a doença, distribuídos em oito leitos clínicos adultos, 15 leitos clínicos pediátricos e 10 UTI pediátricas. Com o acréscimo, a unidade passa a disponibilizar um total de 43 leitos exclusivos para covid-19.

Já o Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá, atua com 4 leitos clínicos e 20 UTIs. Com o aditivo, serão 14 leitos clínicos e 30 leitos de UTI. O governo estadual, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), entregou na sexta-feira (26) o Hospital Regional de Castanhal, unidade que, neste primeiro momento, fará atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela covid-19. O Hospital Regional de Castanhal conta com 20 leitos de UTI e outros 30 leitos clínicos. A unidade é voltada para o atendimento de casos do novo coronavírus. O local não fará atendimento de urgência e não será portas abertas, atendendo apenas os pacientes que vierem encaminhados via regulação estadual.