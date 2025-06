Estado entrega mil CNHs e mais de 670 títulos de terra em Abaetetuba

O Governo do Pará entregou na manhã desta quarta-feira (18) mil CNHs e mais de 670 títulos de terra destinados a 26 comunidades em Abaetetuba. As entregas ocorreram na Usina da Paz de Abaetetuba e contou com a presença da vice-governadora Hana Ghassan.

A regularização fundiária é executada por meio do Instituto de Terras do Pará (Iterpa) e da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), para os trabalhadores rurais, visando a segurança jurídica sobre suas propriedades. A vice-governadora destacou a importância da regularização e incentivo da produção do nosso estado.

“É muito importante a gente poder atender a população com o que ela precisa. A entrega de títulos, que é o direito do cidadão, que construiu seu sonho, construiu a sua vida naquela terra e agora está recebendo um título definitivo que vai ajudar que ele possa pegar um crédito, aumentar cada vez mais a produção da sua terra. E o que nós queremos é isso. O governo do estado tem essa missão de incentivar, fomentar, não só a produção, mas também as pessoas e, principalmente, aqueles que mais precisam. Então é um dia de muita alegria pra nós estar fazendo essas entregas que nós sabemos que vai fazer a diferença na vida das pessoas”, destacou a vice-governadora

O benefício será destinado para as comunidades de Anapu, Bom Sossego, Camotim, Camurituba Beira, Camurituba Centro, Colônia Nova, Estrada Velha de Beja, Ipiranga, Maúba, Murutunga, Piquituba, Piroqueira, Ramal Bom Futuro, Ramal Camurituba Baixo, Ramal Deus Proverá, Ramal do Abaetezinho, Ramal do Tocão, Ramal Ipixuna, Ramal Tijucaquara, Santa Maria de Ipixuna, Santa Terezinha, São José do Palhal, Vila Aguapé, Vila do Cupuaçu e do Palhal.

Seu Pedro Chaves, técnico em eletrônica, é morador da comunidade Colônia Velha e esperava há mais de 20 anos pelo sonho de ter sua terra documentada. “Olha, isso aqui representa uma grande vitória. Eu tô muito feliz, porque esse terreninho aqui eu comprei há mais de 20 anos, apenas com um recibo, mas não tão formal assim como este aqui que estou recebendo hoje. Tenho um documento provando que é meu. Tô muito feliz”, reforçou o beneficiário.

De 2019 a 2025, já foram entregues 1.909 títulos de terra para Abaetetuba, sendo o 3º município que mais recebeu regularização fundiária no estado.

CNH Pai D'égua - As carteiras de habilitação foram entregues para moradores de Igarapé-Miri, Abaetetuba e Moju. Com foco na inclusão social, o programa CNH Pai D'Égua abre novas oportunidades de emprego e renda. Mais de 30% das vagas do programa são preenchidas por mulheres. A agricultora Claudia do Socorro Cardoso, está entre as beneficiadas.

“Eu me inscrevi no programa pensando que eu não ia passar, mas graças a Deus fui selecionada. No começo foi difícil, fiz todas as aulas e pensei que não ia conseguir, mais eu consegui passar de primeira. Eu sou agricultora, e tiro meu sustento da terra, e essa CNH vai me ajudar muito, pois com ela eu vou poder levar tudo que planto e cultivo para vender, eu estou feliz em receber essa CNH. Era um sonho distante, mais hoje ele está realizado”.