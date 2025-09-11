Estado entrega mais de 17 mil Chromebooks para as escolas da rede pública estadual

A iniciativa, que faz parte do programa ‘Conecta Educação’, é um marco para o fortalecimento da educação pública estadual. Para expandir o acesso à internet das 998 unidades de ensino, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), realizou, nesta quinta-feira (11), a entrega de 17.500 Chromebooks. O ato foi conduzido pelo governador do Estado, Helder Barbalho, ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, e do secretário Estadual de Educação, Ricardo Sefer. O chefe do executivo estadual ressaltou a valorização do Governo na Educação.

“Primeiro agradecer a parceria do Governo Federal, através do Ministério da Educação, particularmente, em se tratando da busca da universalização do acesso à tecnologia para que possamos, com isto, aumentar e melhorar a qualidade da educação, o acesso à leitura, o acesso à pesquisa, ao conhecimento, à informação. Havíamos feito a entrega de Chromebooks para os alunos no início deste ano, para que todas as escolas possam ter equipamentos de tecnologia disponíveis para os nossos alunos. Garantimos a universalização de wi-fi e internet em todas as escolas do Estado e agora chega ao passo, junto com o Governo Federal, de levar aos professores. Nós, neste momento, iniciamos a entrega de 17 mil computadores para os professores do Estado e temos a meta de universalizar para que todos os professores possam receber. Estamos dialogando com o Governo Federal para chegar entre 25 mil e 30 mil computadores no total para que com isto todos os professores da nossa rede, sejam aqueles que estão dentro de sala aula, sejam aqueles que estão na retaguarda da estruturação do processo pedagógico, todos possam estar com essa ferramenta, na certeza de que isto alavanca e impulsiona, cada vez mais, a qualidade do ensino do Estado do Pará”, ressaltou Helder Barbalho.

Os dispositivos móveis serão utilizados pelos professores, coordenação pedagógica das unidades escolares, assim como equipes de formação e monitoramento das Diretorias Regionais de Educação (DREs). Trata-se da 3ª etapa do programa cujo a finalidade é apoiar o trabalho pedagógico na escola. O gestor da Seduc, Ricardo Sefer, falou da responsabilidade e relevância de, cada vez mais, elevar a qualidade pública paraense a níveis mundiais.

“Eu entendo que a iniciativa do Governo Federal, em parceria com o Governo do Estado, é uma forma de alinhar as práticas da educação pública paraense e brasileira às melhores práticas mundiais. Hoje, é um mito pensar que há diferença de qualidade ou de instrumentos e equipamentos entre educação privada - que se tem no Brasil - e educação pública. Com muito orgulho, muita felicidade, a gente faz hoje a entrega dos Chromebooks que se alia à iniciativa da internet sem fio e de alta velocidade das escolas no Estado do Pará ao uso de notebooks por todos os alunos da rede pública estadual. Então, é um motivo de muita felicidade para a sociedade paraense, saber que o aluno da escola pública é valorizado, comprometido e tem acesso à educação de muita qualidade”, reforçou o titular da Seduc, Ricardo Sefer.

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a parceria com o Governo do Pará que, cada vez, tem impulsionado a educação pública.

“A gente sabe da importância da era digital que nós estamos vivendo, da importância da digitalização da educação, de utilizar esses equipamentos e essas ferramentas para a formação pedagógica e a formação, inclusive, dos nossos professores. Então, será uma ferramenta muito útil para que os professores possam elaborar melhor as suas aulas, se possam utilizar esse equipamento para o aperfeiçoamento da sua aprendizagem e para as próprias aulas dos alunos. Então, eu quero parabenizar ao governador Helder por essa parceria, são inúmeras parcerias que a gente tem feito aqui no Estado do Pará, mas valorizar os professores, reconhecer o papel dos professores. Eu sempre digo que tem um estudo que mostra que a qualidade da aprendizagem dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio, mais de 60% depende do professor. Então, temos bons professores”, frisou o ministro.

Com recursos oriundos da Lei Federal 14.172 - Lei da Conectividade, o investimento foi de R$ 34.685.000,00. A quantidade enviada para cada escola será de acordo com o número de salas de aulas em funcionamento em cada unidade de ensino, cujo professor no exercício de suas atividades pedagógicas poderá utilizar o dispositivo. Para a docente, Liliane Garcia, da Escola Estadual José Márcio Ayres, o equipamento vem para fortalecer e aprimorar o processo de ensino.

“Nós consideramos uma ferramenta essencial e diferencial na educação, porque os nossos alunos têm o contato com o celular. Então, é algo familiar, mas ao mesmo tempo é uma novidade, porque o aluno, hoje, existe a lei que proíbe o uso que não seja para fim pedagógico dos celulares em sala e a presença dos Chromebooks faz uma diferença, porque o aluno trabalha a concentração, a partir de algo que é familiar, embora venha com esse caráter que eu sempre digo que é inovador, é o novo, que é próximo dele ao mesmo tempo”, explica a professora.

Para Renan Delmont, professor de artes, a entrega também permite uma maior interação e integração dos alunos em sala de aula.

“Eu sempre falo que a integração digital também é uma integração de dignidade do aluno. Muitos alunos da rede pública não têm acesso a essa tecnologia em casa, não têm acesso a essa realidade, e essa inclusão traz essa dignidade para o aluno e facilita demais o trabalho com ele. Tem um outro fator também que é a retirada do celular da escola. Essa retirada gera uma problemática, gera uma dificuldade, mas ao mesmo tempo abre campos para outras potencialidades. Quando a gente traz isso para o aluno e desenvolve para o aluno essa expertise da era digital e a integração com isso, a gente possibilita quase uma revolução, pois o aluno tem a atenção dele voltada para a era digital, para o trabalho digital, para a realidade digital, para a tecnologia digital, mas agora com uma certa responsabilidade e com certo zelo também”, disse o professor.

Projeto Conecta Educação

Composto por três fases, o Conecta Educação visa modernizar e expandir o acesso à internet das escolas estaduais por meio da distribuição de internet e dispositivos móveis para as escolas da rede estadual de ensino, sendo:

Na fase 1, houve a distribuição das antenas Starlink para as 998 escolas estaduais e seus anexos (Centro de Mídias/Cemep, Escolas Rurais, etc.) com 100% das unidades conectadas.

Na fase 2, foram distribuídos ‘Kit Laboratório Móvel’ com 36 Chromebooks + armário de armazenamento e recarga para 920 escolas, totalizando 36.000 Chromebooks para uso dos alunos.

Na fase 3, realizada hoje, ocorreu a distribuição de 17.500 Chromebooks para uso do professor nas 998 escolas estaduais e seus anexos.

Prêmio Gestão e uso pedagógico dos chromebooks

Durante o evento, o secretário de Educação, Ricardo Sefer, lançou a premiação para a gestão e uso pedagógico dos Chromebooks, cujo objetivo é potencializar práticas pedagógicas inovadoras, apoiar a gestão escolar e incentivar projetos que integrem tecnologia ao processo de ensino e aprendizagem.

Do mesmo modo, busca valorizar e semear boas práticas, reconhecendo experiências de destaque desenvolvidas nas escolas.

Ao todo, serão três categorias de premiação para valorizar as equipes gestoras, estudantes e professores que se destacarem no uso pedagógico da tecnologia, além de promover a troca de experiências e criação de projetos exitosos.

Gestão Escolar - promover o gerenciamento do controle dos Chromebooks para otimizar processos administrativos, pedagógicos ou de acompanhamento da aprendizagem.

Projeto Professor - Iniciativas conduzidas por docentes que explorem metodologias ativas, aprendizagem colaborativa, produção de conteúdos digitais ou outras estratégias pedagógicas mediadas pelo Chromebook.

Projeto Aluno - Projetos protagonizados por estudantes ou grupos de estudantes que demonstrem criatividade, inovação e impacto positivo na comunidade escolar através do uso dos Chromebooks.