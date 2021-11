Estado e Prefeitura de Santarém avançam nas obras da avenida Moaçara

Nesta quarta-feira, 3, o governador Helder Barbalho vistoriou as obras de prolongamento da avenida Moaçara, no município de Santarém, oeste paraense. O projeto de engenharia está sendo executado por meio de convênio entre o governo do Estado e a prefeitura municipal, responsável pela execução das obras.

Com 5.900 metros de asfalto, o projeto da nova avenida vai proporcionar mais segurança, além de garantir maior fluidez ao tráfego de veículos em várias vias.

O prolongamento da avenida deve melhorar o tráfego de veículos e interligar a sede de Santarém. Para quem mora próximo ao local já é possível ver as melhorias. É o caso da cuidadora Emilly Thamires. “Essa obra vai melhorar o trânsito porque será uma segunda opção para a mobilidade de quem vem das praias. Hoje, o trânsito fica congestionado. Também vai melhor porque aqui antes era um lixão. Para gente que mora próximo fazia mal. Agora, com essa nova via, vai melhorar bastante”, garantiu a moradora do residencial Salvação.

Durante a agenda de trabalho em Santarém, Helder Barbalho destacou o trabalho realizado na região. “Estamos aqui reafirmando o compromisso do Governo com um conjunto de obras, de hospital, terminal hidroviário, infraestrutura, esporte e lazer, para que esta região possa crescer e se desenvolver”, ressaltou o governador.

Helder Barbalho vistoriou as obras de prolongamento da avenida Moaçara. (Pedro Guerreiro / Agência Pará)

As obras de prolongamento da avenida Moaçara prosseguem no trecho entre a rodovia Santarém-Cuiabá (BR-163) e a PA-457 (rodovia Everaldo Martins), que liga a zona urbana santarena à vila balneária de Alter do Chão. A obra de infraestrutura está sendo realizada com recursos do Tesouro do Estado, repassados ao município por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), que faz a gestão do convênio. Os recursos são repassados à prefeitura conforme o andamento das etapas.

Os investimentos em mobilidade, segurança e fluidez do tráfego estão entre as prioridades do governo estadual