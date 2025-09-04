Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Estado beneficia moradores de Ananindeua com a entrega gratuita de óculos de grau

Ação do programa Por Todas Elas entregou mais de 700 óculos no município, garantindo mais saúde e cidadania

Agência Pará

O Governo do Pará realizou, nesta quarta-feira (3), mais uma grande ação de saúde e cidadania com a entrega de mais de 700 óculos de grau a moradores de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A ação ocorreu no Templo Labaredas de Fogo, no bairro Cidade Nova II, beneficiando pessoas que passaram por consultas e exames oftalmológicos durante a programação do projeto “Por Todas Elas”.

O governador Helder Barbalho, que participou da entrega dos novos equipamentos de visão, destacou a importância de aproximar os serviços públicos da população. “É muito importante que o Governo possa estar perto da população, servindo aqueles que mais precisam. O Por Todas Elas é um programa voltado para a família e para as mulheres, com diversos serviços para a população, inclusive atendimento oftalmológico. É isso que estamos fazendo, trazendo qualidade de vida a partir de uma visão melhor, pois os óculos permitem que as pessoas enxerguem melhor”, afirmou.

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, reforçou a relevância da ação, destacando o impacto direto que os óculos têm na vida das pessoas. “Os óculos fazem diferença no dia a dia das pessoas, seja para estudar, trabalhar ou realizar tarefas simples em casa. É fundamental que todos mantenham o cuidado anual com as consultas oftalmológicas, garantindo uma visão saudável e de qualidade. E quero reforçar que o Por Todas Elas não vai parar, porque nosso compromisso é continuar levando serviços e oportunidades para as famílias paraenses”, enfatizou.

Entre os beneficiados, a dona de casa Eliete Silva, de 54 anos, não escondeu a alegria ao receber seus novos óculos. “Eu já estava com muita dificuldade para enxergar, até para ler estava complicado. Agora vou conseguir fazer minhas coisas com mais tranquilidade. Estou muito feliz com esse apoio. O projeto veio para nos proporcionar o melhor, estou muito grata”, contou.

Já a moradora do bairro Cidade Nova, Valéria Queiroz, de 28 anos, precisava trocar de óculos e garantiu o benefício nas consultas oftalmológicas do programa Por todas Elas. “Esses óculos vão me ajudar bastante, principalmente pelo grau do meu óculos ser muito alto. Muitas vezes a gente não tem condições de comprar, e receber de graça faz toda a diferença. Estou muito agradecida”, afirmou.

Por Todas Elas - Lançado em 2024, o programa “Por Todas Elas” já soma mais de 160 mil atendimentos em todo o Pará, oferecendo mais de 30 tipos de serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania e lazer. A iniciativa busca ampliar o acesso das mulheres paraenses e suas famílias a serviços essenciais, além de reforçar o protagonismo feminino na sociedade e na construção de direitos.

Serviço - Pessoas atendidas na ação ocorrida no bairro da Terra Firme que não puderam comparecer à entrega nesta quarta-feira (03), podem, a partir desta quinta-feira (04), fazer a retirada dos óculos diretamente na Usina da Paz Prof. Amintas Pinheiro, localizada na Estrada do Icuí-Guajará, esquina com a Avenida Independência, em Ananindeua. É necessário apresentar um documento oficial de identificação.

Em caso de possíveis problemas nos óculos entregues, os interessados também devem procurar a Usina da Paz do Icuí-Guajará para solicitar as correções necessárias.

