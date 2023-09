Estado autoriza recursos emergenciais para a saúde de Santarém

Durante reunião realizada nesta quarta-feira (13), em Santarém, no oeste paraense, o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), Sipriano Ferraz, informou que o governo do Estado já disponibilizou o recurso para custear os hospitais privados que estão dando suporte de urgência e emergência ao município. Na madrugada da última terça-feira (12), a ala pediátrica do Hospital Municipal foi atingida por um incêndio.

Apesar de a área atingida pelo sinistro ser restrita, a fumaça se alastrou por todo o prédio, e houve a necessidade de remanejar os cerca de 250 pacientes em tratamento para o Hospital Sagrada Família, Hospital Unimed, Hospital João XXIII, Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas e Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Pena.

A reunião desta quarta-feira contou com a presença do prefeito de Santarém, Nélio Aguiar; do secretário adjunto da Sespa, Sipriano Ferraz; juntamente com a comitiva da secretaria estadual.

Também participaram o secretário regional de governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós; representantes da direção do Hospital Municipal de Santarém; do Corpo de Bombeiros; e o deputado federal, Henderson Pinto.

“A pedido governador Helder Barbalho, a Sespa já disponibilizou o recurso para custear os hospitais privados que estão dando suporte de urgência e emergência, tanto na parte de traumatologia, de cirurgia geral e obstetrícia, quanto também criamos uma ala no Hospital Regional para atender a parte de obstetrícia de alto risco com 20 leitos”, afirmou Sipriano Ferraz.

O secretário acrescentou que o governo estadual também dá suporte na interlocução com o Ministério Público, “para que o hospital municipal seja liberado o quanto antes. O nosso intuito é retirar as pessoas que estão no ginásio, minimizando os danos e deixando a rede estruturada”, destacou Ferraz.

No período da manhã, uma audiência pública com promotores do Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público Estado (MPPA) foi realizada com representantes da prefeitura municipal, do governo do Estado, da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e da Procuradoria Geral do Município (PGM).

“Infelizmente foi uma fatalidade e o nosso trabalho é contornar, sem prejuízos aos pacientes que estão sendo bem atendidos”, disse o secretário regional de governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós.

Suporte médico

O Hospital Regional do Baixo Amazonas recebeu 45 novos usuários oriundos do Hospital Municipal. O governador Helder Barbalho determinou que o HRBA fosse uma das unidades de suporte, até que o atendimento no Hospital Municipal seja normalizado.

O Hospital Regional do Baixo ​Amazonas tem 153 leitos, sendo 104 de Unidades de Internação Clínica e Cirúrgica e mais 49 de Unidades de Terapia Intensiva (20 de UTI Adulto, 10 de UTI Pediátrica e 19 de UTI Neonatal). A unidade é referência em Neurocirurgia, Ortopedia, Traumatologia, Terapia Renal Substitutiva e Oncologia, habilitada pelo Ministério da Saúde como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).