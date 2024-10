Estado autoriza construção da Delegacia de Polícia Civil na Ilha de Cotijuba

A população de Cotijuba, em Belém, vai dispor de ações mais efetivas de segurança com a assinatura da ordem de serviço para a construção da primeira Delegacia de Polícia Civil na ilha. A cerimônia que marcou a autorização para construção do prédio ocorreu nesta quarta-feira (23) e foi conduzida pelo governador do Estado, Helder Barbalho. A obra receberá recursos do Fundo de Investimento da Segurança Pública (Fisp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

Durante visita à ilha, o chefe do Executivo Estadual destacou as melhorias que chegam para os moradores com a nova estrutura. "Estou muito feliz de poder estar hoje na Ilha de Cotijuba, recebendo toda essa alegria. Hoje estamos aqui para assinar o início das obras da nova delegacia. Até então, a Polícia Civil vinha aqui e trabalhava de forma até improvisada. Mas, com essa obra, nossos policiais estarão presentes 24 horas na localidade, juntamente com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Com a nova estrutura, haverá o fortalecimento da justiça social e da cidadania", assinalou

Segundo o governador, a nova delegacia contará com um auditório para 100 pessoas, que será disponibilizado para utilização da comunidade. "É mais cidadania para que a população de Cotijuba possa tirar, aqui mesmo, o seu documento. E quero daqui a 9 meses, junto ao povo, inaugurar esta delegacia", disse. A ilha, que fica a 20 km da capital, conta hoje com 8 mil habitantes.

A vice-governadora Hana Ghassan, que também esteve presente na cerimônia de assinatura da ordem de serviço, enfatizou o reforço às ações de proteção e promoção social do Estado aos moradores e visitantes com a construção do novo prédio.

"Para nós é uma alegria assinar a ordem de serviço para esta obra que vai reforçar a proteção de cada morador e moradora dessa ilha maravilhosa. Será mais que uma delegacia, pois o local terá um auditório para prestação de serviços à comunidade. Além de garantir a presença das forças de segurança em caráter permanente na ilha, a obra certamente vai contribuir para trazer mais e mais turistas", reforçou.

O novo equipamento de segurança vai garantir agilidade no registro de ocorrências para os moradores e visitantes, que atualmente são atendidos no Distrito de Icoaraci. Para o titular da Segup, Ualame Machado, a construção da nova delegacia mostra o empenho da gestão em ampliar o atendimento da segurança pública na Ilha.

"Há poucos meses viemos aqui trazendo quadriciclo e motocicletas e, na época, dissemos que iríamos realizar um sonho antigo dos moradores da ilha. E hoje estamos trazendo a delegacia, marcando a presença física da Polícia Civil na localidade. Quero dizer a vocês que graças a essa parceria com a comunidade, vocês terão também a emissão de documentos e os atendimentos de ocorrências. Junto à delegacia haverá presença da Polícia Civil de forma mais marcante, ao lado da Polícia Militar, atendendo a população e esse importante balneário para nossa região", destacou.

Em julho deste ano, o Governo do Estado entregou um quadriciclo e mais quatro motocicletas XRE300 para o policiamento na Ilha de Cotijuba, no intuito de auxiliar nas rondas efetuadas pela Polícia Militar. Além disso, foram adquiridas duas novas lanchas de 300HP, entregues ao Grupamento Fluvial de Segurança Pública, para o patrulhamento na região das ilhas - Combu e Cotijuba - e nos distritos de Mosqueiro e Icoaraci.

Estrutura multiuso

A nova unidade vai contar com recepção, banheiro com acessibilidade, salas de ocorrências, sala reservada aos investigadores, escrivão e delegado, sala de custódia, além de espaços de arquivo, alojamentos, banheiros (masculino e feminino), copa e área de serviço.

Para o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, é mais dignidade aos servidores e qualidade no atendimento ao público. "Embora a Polícia Civil estivesse presente, não tínhamos um espaço adequado para atender melhor a população da ilha. A nova delegacia é mais um investimento na segurança pública, especialmente na Polícia Civil, e com a construção desse espaço certamente vai aumentar a segurança pública para todos os moradores de Cotijuba", disse.

Para o vendedor Antônio Magalhães, a nova delegacia vai atender uma demanda antiga dos moradores, que antes precisavam se deslocar até Icoaraci para fazer o registro de ocorrências. "Agora vai melhorar muito para a gente. Tendo o sistema de segurança aqui 24 horas, a gente vai trabalhar com a Polícia Civil e a Polícia Militar, todos integrados. A gente tem segurança pública direto na ilha", declarou.

Unidades policiais

Entre os anos de 2023 e 2024, por meio do Fisp, o Estado construiu e reconstruiu nove unidades policiais, entre elas a de Salinópolis, Anajás, Curralinho, Muaná, Salvaterra, Afuá, Xinguara, Barcarena e Itaituba. Além da reconstrução das delegacias, no ano passado já foram feitas manutenções prediais em mais de 50 unidades da Polícia Civil do interior.