No Pará, 28,78% dos adultos já tomaram a segunda dose da vacina contra a covid-19

Até esta segunda-feira, 05, o Ministério da Saúde enviou ao Estado do Pará, 4.582.560 doses de vacinas para o combate à covid-19. Desse total, segundo os dados do Vacinômetro Estadual, 4.218.514 doses foram enviadas aos municípios, média de 92,06%. Os números da vacinação no Pará são atualizados diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) e divulgados pontualmente às 14h.

As vacinas recebidas pelo Estado são estas: Astrazeneca/Fio Cruz (2.611.700 doses), CoronaVac/Butantan (1.378.440 doses), Pfizer (457.470 doses) e Janssen (134.950).

Foram aplicadas, até esta segunda-feira, segundo o Vacinômetro Estadual, 3.928.692 doses. A população estimada para receber a vacina, na primeira etapa, é de 2.134.642 pessoas. Na primeira fase foram aplicadas 2.714.448 doses, um total de 64,35% de cobertura. Já a segunda dose chegou a 1.214.244 pacientes, cobertura de 28,78%.

Sobre o desempenho da vacinação no Pará, o público continua o mesmo, conforme critérios das autoridades de saúde: trabalhadores em saúde, idosos institucionalizados, idosos 60e+, indígenas, pessoas com comorbidades, quilombolas, trabalhadores de educação (básico e superior), puérperas, gestantes, ribeirinhos, população privada de liberdade, pessoas em situação de rua, Pessoas com Deficiências Permanentes Graves, Forças Armadas e o pessoal de Segurança e Salvamento.

Na primeira dose, segundo o mapa do Vacinômetro do Governo do Pará, foram vacinados 175.362 dos 171.689 profissionais de saúde, cobertura de 102,14%. Já a segunda dose foi aplicada em 125.772, cobertura de 73,26%.

São cadastrados 793.740 idosos 60e+. Destes, 1.234.610 já foram vacinados na primeira dose, cobertura de 155,54%. A segunda dose foi aplicada, até hoje, em 540.467 pacientes, cobertura de 68,09%.

Os indígenas cadastrados somam 23.841. Os dados de vacinação, hoje, são de 14.622 pacientes alcançados na primeira dose, o que significa uma cobertura de 61,33%. Na segunda dose, a vacina chegou a 10.688 pacientes, cobertura de 44,83%.

Os quilombolas cadastrados pela Sespa são 162.541. Desse total, 55.687 pacientes receberam a primeira dose, cobertura de 34,26%. A segunda dose, hoje, foi aplicada em 15.459 pessoas, cobertura de 9,51%.

As pessoas com comorbidades somam 266.476. Já receberam a primeira dose 263.594, cobertura de 98,92%. A segunda dose chegou para 31.572 pacientes do grupo, cobertura de 11, 85%.

Trabalhadores em educação, níveis básico e superior somam 116.779. Desse total, 132.449 já receberam a primeira dose, cobertura de 113,42%. A segunda dose já chegou a 2.994, cobertura de 2,56%.

As puérperas são 17.058. Já foram vacinadas, na primeira dose, 4.138, cobertura de 24,26%. A segunda dose chegou a 505 mulheres, cobertura de 2,96%.

As gestantes são 103.771. Desse total, 11.620 receberam a primeira dose, cobertura de 11,20%. A segunda dose foi aplicada em 1.310 mulheres, cobertura de 1,26%.

Os ribeirinhos somam 172.741. Já foram vacinadas, na primeira dose, 87.632 pessoas, cobertura de 50,73%. Já a segunda dose atingiu, até hoje, 10.143 pessoas, cobertura de 5,87%.

Os privados de liberdade (detento) são 20.301. Do total, 2.176 receberam a primeira dose, cobertura vacinal de 10,72%. A segunda dose chegou para 26 pessoas, cobertura de 0,13%.

Os cadastrados em situação de rua somam 1.136. Destes, 456 foram vacinados com a primeira dose, cobertura de 40,14%. Já a segunda dose chegou para 141 pessoas, cobertura de 12,41%.

As pessoas com deficiência permanente grave são 240.493. Desse total, 24.638 foram vacinados com a primeira dose, cobertura de 10,24%. A segunda dose chegou para 1.094, cobertura vacinal de 0,45%.

As Forças Armadas tem para vacinação 14.800 pessoas. Desse total, 7.379 já receberam a primeira dose, cobertura de 49,86%. A segunda dose chegou para 324 pessoas, cobertura de 2,19%.

Segurança e salvamento somam 28.748 pessoas. Foram vacinados, até hoje, 24.535 pacientes, cobertura de 85,35%. A segunda dose alcançou 12.435 pacientes, cobertura de 43,26%.

MAIORES DESEMPENHOS

Atualizando os números apresentados hoje pelo governo estadual, cerca de 20 municípios paraenses estão com os maiores desempenhos da campanha de vacinação contra a covid-19 no Pará. Esses números, todos os dias, apresentam alterações para mais e para menos. São eles: Canaã dos Carajás, São João de Pirabas, Benevides, Paragominas, Belém, Vitória do Xingu, Parauapebas, Brasil Novo, São Miguel do Guamá, Mojuí dos Campos, Inhangapi, Capitão Poço, Santo Antônio do Tauá, Rio Maria, Marabá, Bagre, Melgaço, Santa Bárbara do Pará, Breves e Redenção.

NA CONTRAMÃO

Outros 20 municípios estão com os mais baixos índices no ranking da vacinação estadual, também apresentando alternâncias. São eles: Moju, Limoeiro do Ajuru, Jacareacanga, Novo Repartimento, Cumaru do Norte, Oriximiná, Acará, Palestina do Pará, São João do Araguaia, Santa Cruz do Arari, Santana do Araguaia, Itupiranga, Chaves, Eldorado dos Carajás, Maracanã, Oeiras do Pará, São Félix do Xingu, Salvaterra, Afuá e Baião.