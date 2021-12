Especialista de trânsito alerta para cuidados com o veículo nas viagens de final de ano

Faltando pouco mais de uma semana para terminar o ano e esse período é tradicionalmente marcado pelo aumento do fluxo de veículos nas estradas de todo país, diante disso, toda segurança com o veículo deve ser uma preocupação dos motoristas viajantes. Mesmo que a viagem seja considerada rápida, nos casos de visitas a municípios vizinhos, é importante levar em consideração todos os fatores envolvidos no trajeto até seu destino, a fim de evitar surpresas desagradáveis.

O educador de trânsito, Odenildo Brito Lavor, que mora em Santarém, oeste do Pará, destaca a importância de uma revisão e manutenção preventiva antes de se aventurar na estrada.

'É preciso acreditar que uma manutenção preventiva é sempre mais barata que uma manutenção corretiva, imagine o transtorno se seu veículo apresentar algum problema na estrada, vai ter que pagar guincho, mas atrasar todo o processo que você planejou. Então observe os itens obrigatórios do veículo, mas principalmente aqueles de segurança”, orienta.

O educador listou alguns dos itens de segurança que não podem ser esquecidos - os freios, os pneus, faróis, filtros de ar, extintor de incêndio, espelhos e cinto de segurança. Além da checagem ainda se tiver algum vazamento de óleo ou água.

'Observe na sua coragem se tem algumas gotas, que possam ser de algum vazamento, e identifique esse vazamento para que isso não se transforme em um problema durante a viagem. Outra coisa, é a calibragem dos pneus, precisam ser feitas a cada 20 dias, não importa se o carro é novo ou não, a calibragem é importante. A questão do alinhamento, do rodízio, é um item de extrema importância”, enfatizou Odenildo.

De acordo com um levantamento feito pelo O Liberal, o custo médio de alguns itens é considerado baixo levando em consideração o tempo de uso. O preço do pneu, por exemplo, gira em torno de R$350, já os extintores de incêndio para os veículos estão na faixa de valor de R$69,90 reais. O valor dos espelhos retrovisores variam de acordo com veículo, o preço do retrovisor de um carro popular está em média R$90 reias.

Outro equipamento importante é o cinto de segurança, a peça com três pontas está custando em média R$71,16. Já as cadeirinhas para crianças, o preço depende do modelo escolhido, o motorista pode encontrar de R$327,43 ou até mais de R $1.500.

Fazer o check-list antes é fundamental para que um possível problema possa ser corrigido em tempo hábil. Uma das principais orientações para quem vai sair com a família ou amigos para comemorar a passagem do ano é a checagem da documentação do veículo e do motorista, e observar ainda a presença do macaco, chave de roda e triângulo de segurança.

A manutenção do automóvel ou motocicleta não é mera burocracia, mas sim uma garantia de maior segurança, seja no período de fim de ano, férias e também no dia a dia.