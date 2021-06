Escolas técnicas estaduais do Pará tiveram aumento no número de matrículas em 2021

Em 17 de julho, a lei que transferiu a gestão das escolas técnicas estaduais da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) completa um ano, e nesse curto período, os responsáveis por fazer essa transição consideram que já foram registrados bons resultados. Em tempos de pandemia e crise financeira, ter uma qualificação profissional facilitada e integrada à educação faz muita diferença para jovens e adultos de escolas públicas, que enfrentam um mercado de trabalho cada vez mais competitivo.

“Hoje, temos uma oferta muito diversificada de cursos, com mais de 40. Porém, não podemos deixar de destacar nesse momento pandêmico os cursos da área de saúde”, conta o coordenador de ensino técnico e tecnológico da Sectet, José Pereira Neto. “O curso de Técnico em Enfermagem tem uma busca muito grande, além do curso de Cuidador de Idosos. Temos também a Informática, que está mais modernizada, que prepara de fato para o mercado. São cursos que possibilitam ao jovem enfrentar o mercado de trabalho com maior facilidade e conseguir uma melhor remuneração”, diz o coordenador, que cita como exemplo de avanço do último ano o aumento das ofertas de vagas e uma melhor administração das unidades.

A ampliação do número de novas matrículas efetivadas passou de 7373 novos alunos em 2020 para 8409 em 2021. A oferta de matrícula dos novos alunos deste ano foi realizada em dois períodos. Somente em fevereiro, a Sectet disponibilizou 4.235 vagas na modalidade Ensino Médio Integrado e 1.230 vagas na modalidade programa de educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos (Proeja), totalizando 5.465 vagas ofertadas. Já no mês de março, ocorreram as matrículas para o preenchimento de 4.700 vagas de cursos técnicos nas modalidades subsequente, subsequente/concomitante e concomitante.

“A Seduc, por sua grandiosidade, não tinha como dar o foco necessário para as escolas de formação profissional tecnológica. Hoje, a Seduc possui mais de mil escolas sob sua responsabilidade, e quando você pega uma modalidade como a educação profissional tecnológica para que um outro órgão possa estar atuando de uma maneira mais presente, os avanços são significativos", reforça Pereira Neto. Além disso, o coordenador destaca a elaboração de novas matrizes curriculares mais enxutas e atrativas, além da aprovação de Escolas anexas, assim entendidas as escolas que possibilitam a gestão da Sectet sobre a EPT desenvolvida em escolas regulares da Seduc.

“Sob gestão da Sectet, temos 31 escolas, sendo 21 sob gestão total da secretaria, 7 escolas anexas, e três em regime de convênio, escolas com parcerias. Elas estão espalhadas por 16 municípios do Pará”, elenca José Pereira Neto que, por fim, comemora a proximidade da Sectet com a administração direta desses espaços. "Nossa relação com as escolas está mais próxima, com uma gestão mais participativa. As escolas estão sendo mais ouvidas, com uma comunicação mais rápida, mais efetiva, com as demandas feitas a nós”, encerra o gestor.