Escolas Técnicas do Pará iniciam período de confirmação de matrículas de novos alunos

Começou nesta quinta-feira (11) e vai até o dia 19 de fevereiro o período de confirmação de matrículas de todos os interessados em ingressar nas Escolas de Ensino Técnico do Estado do Pará (EETEPA) que realizaram a pré-matrícula on line entre os dias 4 e 9 deste mês. Neste ano de 2021, a gestão das escolas técnicas estaduais passou da responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), que disponibilizou um total de 5.465 vagas.

Agora os pré-matriculados devem comparecer às escolas para as quais se inscreveram munidos de original e cópia dos seguintes documentos: requerimento de matrícula fornecido pela escola; certidão de nascimento ou casamento; carteira de identidade (RG) ou similar; cadastro de pessoa física (CPF); certificado ou declaração de conclusão do ensino fundamental; histórico escolar do ensino fundamental; comprovante de residência recente (água, luz, telefone fixo ou móvel); e duas fotos 3x4 recentes.

Neste momento foram disponibilizadas 4.235 (quatro mil duzentos e trinta e cinco) vagas na modalidade Novo Ensino Médio Integrado – Itinerário profissional – e 1.230 (mil duzentos e trinta) vagas na modalidade de educação de jovens e adultos (Proeja). Para a modalidade Novo Ensino Médio Integrado puderam se pré-matricular os candidatos que concluíram o ensino fundamental ou o equivalente. Já na modalidade Proeja foram pré-matriculados os candidatos que concluíram o ensino fundamental ou equivalente e possuem idade igual ou superior a 18 anos.

Aqueles interessados em realizar um curso técnico, mas que já concluíram o ensino médio se encaixam na modalidade subsequente, assim como quem já cursa o ensino médio regular e tem interesse em fazer um curso técnico em outro turno se adequa à modalidade concomitante. Essas duas modalidades terão edital publicado no mês de março.

Para saber o dia e o horário que devem comparecer às escolas com os documentos, os pré-matriculados devem acessar esta página e conferir as informações de acordo com modalidade e escola escolhidas. No caso daqueles municípios que estiverem em bandeiramento preto, os alunos pré-matriculados deverão entregar os documentos nas escolas até cinco dias úteis após o término do lockdown.