Escolas municipais de Marituba retomam às aulas em modelo híbrido

Alunos da Rede Municipal de Ensino de Marituba retomam às aulas nesta segunda-feira (7), em modelo híbrido de ensino, com turmas que contam com 25% dos alunos em sala de aula e os demais em modelo remoto, nesta primeira semana de volta às aulas. Marituba conta com um total de 24.121 mil alunos inscritos na Rede Municipal de Ensino em 66 escolas municipais.

A coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Marituba (Semed), Joice Bahia, explica que a ideia é aumentar gradativamente a quantidade de alunos em sala de aula no decorrer das semanas. “Na segunda semana, após o retorno às aulas, a gente pretende aumentar a porcentagem de alunos em sala de aula para 50%, na terceira semana para 75%, e na quarta semana todos deverão estar em sala de aula. Isso, é claro, respeitando o bandeiramento e todos os critérios de segurança para conter a covid-19”, diz.

Segundo a Prefeitura de Marituba, para um retorno às aulas mais seguro, todas as escolas municipais passaram por dedetização e seguirão medidas de segurança para combater o avanço do coronavírus, disponibilizando álcool em gel, pias para lavagem das mãos logo na entrada da escola, distanciamento entre as cadeiras e a obrigatoriedade do uso de máscara. Além disso, todos os servidores das escolas municipais já estão devidamente vacinados.