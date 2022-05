Escolas de Marituba recebem plataforma que mapeia as habilidades dos alunos

Será lançado nesta quinta-feira (26), em Marituba, o “Programa DNA do Brasil Talentos”, que beneficiará as escolas Nossa Senhora da Paz e Nossa Senhora do Rosário, ambas da rede municipal de ensino. O projeto de aprendizagem é de iniciativa do Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura, Esporte e Educação (Idecace), que, em parceria com a Secretaria Municipal de Marituba (Semed), tem o objetivo de desenvolver os estudantes por meio de uma metodologia específica. O evento será realizado às 15h, no Ginásio Poliesportivo Municipal de Marituba, localizado na Avenida Engenheiro Fernando Guilhom.

Utilizando a educação e o esporte como alternativas para melhorias de vida dos jovens e adolescentes em fase escolar, a didática apresentada pelo programa deseja identificar a aptidão de cada aluno, capacitar e garantir o desenvolvimento na sala de aula por meio de análise constante.

O presidente do Idecace, Wilson Cardoso, reforça os eixos aprimorados entres os alunos participantes e pontua que as particularidades de cada envolvido são consideradas no processo que envolve as escolas parceiras.

“O DNA do Brasil atua não só no desenvolvimento de jovens atletas, mas também na formação de cidadãos, por meio de um acompanhamento pedagógico, odontológico, nutricional e psicossocial, respeitando as diversidades de cada um”, destacou.

Para desenvolver o projeto, os professores das escolas selecionadas terão formações específicas sobre a metodologia e a operacionalização do programa, para assim prestar assistência adequada aos alunos. A ministração da capacitação será feita pela equipe do Idecace e será essencial para atender mais de 1.000 crianças no município. A estimativa é que a iniciativa chegue até as outras escolas a partir do próximo ano.

A implantação do projeto em Marituba foi viabilizada por meio da gestão da prefeitura do município, Patrícia Mendes, juntamente do deputado federal, Vavá Martins (Republicanos), que possibilitou o investimento de emendas parlamentares para inserção do programa nas escolas.

Como apoiadores do programa, estarão presentes o britânico Willian Naraine, vocalista da Banda Internacional Double You, além do atleta olímpico na modalidade de salto, Jadel Gregório e da paratleta, Bruna Lima, natural de Marituba,

Sobre o Ideace

O Instituto Idecace trabalha há quase 20 anos na capacitação de profissionais para contribuir com os governos, empresas, instituições e outras organizações para aprendizagem baseado no potencial humano. No total, 250 mil jovens já foram contemplados pela metodologia, dentre os quais, hoje, são atletas com premiações regionais, nacionais e até internacionais

Serviço

Lançamento do Programa DNA Brasil Talentos

Data: 26 de maio (quinta-feira)

Horário: 15h

Local: Ginásio Poliesportivo Municipal de Marituba, localizado na Avenida Engenheiro Fernando Guilhom, bairro da Boa Vista

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)