Escola de Eletricistas: Castanhal recebe aula inaugural do projeto

A aula inaugural da Escola de Eletricista foi realizada em Castanhal, região nordeste do estado, no dia 26 de agosto. O projeto é uma parceria entre a Equatorial Pará e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Mais de vinte alunos serão capacitados e nos próximos quatro meses, diversos temas relacionados ao setor elétricos estarão sendo discutidos e, ao final, os alunos estarão aptos ao mercado de trabalho.

A abertura do evento contou com a presença do Superintendente Regional, José Carlos Porpino, que incentivou os participantes a realizar todo o curso.

"O setor elétrico tem muitas oportunidades e temos que trabalhar para formar mais profissionais. Vamos atuar para que a formação de vocês seja completa e que venha imbuída de um tema que é um norte da Equatorial Pará: a segurança. O setor elétrico está cada vez mais dinâmico e em expansão. Esta é, sem dúvida, uma grande oportunidade de ingressar da melhor forma no mercado de trabalho", pontuou.

Os alunos irão receber uma bolsa de R$680 para que eles possam se manter no curso durante o período de execução do projeto.

A aluna Samara Sousa destaca que o curso, além de ser um abertura profissional, trará grande aprendizado para a vida dela.

“É uma oportunidade de abrir novas portas, de trazer a mulher para o mercado de trabalho, principalmente no setor elétrico que ainda é dominado por homens. Fico feliz de estar aqui, principalmente vendo que há outras mulheres juntas, e realizar este sonho”, ressaltou.

O Diretor do Senai, em Castanhal, Adailton Paiva, disse para os alunos que a Escola de Eletricistas é uma oportunidade excelente.

“É uma oportunidade muito boa que, com certeza, dará um up na vida de vocês. Parabenizamos todos os selecionados na escola de eletricistas. Queremos também agradecer a parceria com o Grupo Equatorial, que sempre dá ênfase na formação de novos profissionais e dos já funcionários da empresa. Nós do Senai contribuímos para elevar a competitividade da indústria no Pará e no Brasil, por meio do ensino profissionalizante”, colocou.

Outro aluno participante da Escola de Eletricistas, Antônio Alexandre, espera que o curso abra portas para o mercado de trabalho.

“Eu espero que todos nós alcancemos os objetivos de ingressar no mercado de trabalho e que possamos sair do curso de carteira assinada”, disse o aluno com grande expectativa.

Sustentabilidade

O Escola de Eletricistas é um programa alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente o 4 que visa promover educação de qualidade, mas também atende aos Objetivos 1 (erradicação da pobreza), 5 (igualdade de gênero), 8 (trabalho decente e crescimento econômico) e 10 (redução das desigualdades), até 2030.