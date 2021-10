Equipes da Arcon-Pa intensificam fiscalização nas viagens intermunicipais durante Círio 2021

Equipes da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará estarão mobilizados, desta sexta-feira (8) até o próximo dia 13 de outubro, para garantir aos usuários do transporte público intermunicipal a qualidade nas viagens para o Círio de Nazaré 2021. O planejamento da Arcon-Pa objetiva a maior segurança do usuário que estará se deslocando pelos rios e estradas nesse período. Mesmo sem a procissão presencial do Círio, as fiscalizações serão realizadas pelos rios, em parceria com a Capitania dos Portos (CPOAR), e pelas estradas, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, até o dia 13, por causa do fluxo do retorno dos romeiros para suas localidades. É que, no dia 12, será feriado nacional.

No Terminal Rodoviário de Belém, e nesta primeira semana do Círio, os fiscais têm identificado algumas irregularidades no que diz respeito à falta de higienização adequada dos veículos, no uso de máscaras e disponibilização do álcool em gel para os passageiros. Nesses casos, são aplicadas as penalidades cabíveis, e até a retenção do veículo e solicitação de substituição por um carro higienizado para as empresas operadoras. O diretor de fiscalização da Arcon-Pa, Wildson Mello, disse que as equipes estarão distribuídas nos principais portos de Belém e nos terminais rodoviários de Belém e Ananindeua para observar a qualidade e segurança das viagens no transporte hidroviário e rodoviário intermunicipal durante o Círio de Nazaré.

Os fiscais também estarão verificando a documentação e as condições dos veículos, a capacidade de lotação, a aceitação da gratuidade, o uso de máscaras e álcool em gel , além da presença de equipamentos de segurança para uma viagem tranqüila e confortável para o usuário, afirmou Wildson Mello. A Arcon informou, ainda, que disponibiliza canais de atendimento da Ouvidoria aos usuários do transporte intermunicipal para denúncias e sugestões por meio do 0800 091 1717 ou pelo e-mail ouvidoria@arcon.pa.gov.br e ainda pelo aplicativo de celular ‘’Ouvidoria Arcon-Pa”.