Acadêmicos da UFPA vencem competição internacional de software

A equipe ‘Jambu Overflow’, composta por alunos de Ciência da Computação da Universidade Federal do Pará (UFPA), conquistou o primeiro lugar na competição internacional de software, proposta pela Conferência Internacional sobre Engenharia de Software 2021 (ICSE), na última terça-feira (25). O evento teve transmissão online, por videoconferência.

Os estudantes Aian Shay, Arthur Takeshi, Felipe de Melo, Isabela Batista, João Canavarro, Pedro Victor, Renan Cunha e Vitor Cantão, orientados pelo professor Cleidson de Souza, venceram a competição se tornando os únicos finalistas representantes do Brasil. Eles levaram para a competição um trabalho desenvolvido na disciplina ministrada pelos professores Cleidson e Victor Hugo Pinto.

Esta foi a primeira vez que a equipe participou de uma competição de nível internacional e, de primeira, já arrebatou um prêmio. Poder representar o país e também elevar o nome de uma instituição pública do Pará foi visto como uma experiência única e transformadora, tanto para os alunos como para o corpo docente.

“A experiência foi enriquecedora, pois tivemos que elaborar todos os materiais, todas as apresentações e nos comunicar com o time do evento em Inglês. É algo que vamos levar como diferencial para nossa carreira profissional. Ali [na conferência] também estavam presentes grandes empresas e, para nós, que estamos saindo da graduação e entrando no mercado de trabalho, essa chance de ganhar visibilidade foi valiosa”, afirma Isabela Batista, uma das participantes do grupo.

“Ter a conferência como um estímulo para nos fazer atingir um resultado de qualidade e possibilitar que tenhamos contato com clientes reais e um produto que será difundido quando concluído, foi algo que fez a experiência ultrapassar a sala de aula. Somos muito gratos aos professores pelo incentivo e todo o suporte durante a competição”, complementa a acadêmica.

Para Cleidson de Souza, participar da competição e ainda conquistar o primeiro lugar só demonstra a qualidade dos profissionais que estão sendo formados pela UFPA e confirma que eles estão prontos para competir em condição de igualdade no mercado nacional e internacional.

“A aproximação dos alunos com dificuldades reais no desenvolvimento de software contribui efetivamente na formação. Isso se tornou ainda mais difícil por conta desse período de pandemia. Entretanto, a motivação dos estudantes em superar os desafios e contribuir com a sociedade foi essencial para atingirmos esse resultado excelente”, destaca o professor Victor Hugo Pinto.

A performance que levou os estudantes a conquistarem o primeiro lugar na competição foi fruto de muito esforço e dedicação da equipe. Durante o processo de execução do projeto, os acadêmicos tiveram que conciliar as atividades da universidade e com outras prioridades. Mesmo assim, se mantiveram determinados.

“Depois que passamos para a semifinal a confiança aumentou bastante e estávamos muito ansiosos pelo resultado. A sensação de ganhar é a de realização, nos esforçamos muito para mostrar esse trabalho e ver o resultado que obtivemos é bastante gratificante”, afirma Renan Cunha, um dos membros da equipe.

O projeto

A equipe 'Jambu Overflow desenvolveu, por dois meses, o projeto que agora apresenta à conferência internacional. A equipe da UFPA trabalhou em cima da aplicação referente ao projeto LEPIC, ‘que visa apoiar a avaliação e gestão da fluência de leitura, com o propósito de auxiliar tanto os profissionais que trabalham com a alfabetização de alunos quanto os familiares de crianças que estão aprendendo a ler’.

Trata-se de um aplicativo móvel que gera gera diferentes estatísticas sobre o desempenho do aluno, indicando, por exemplo, as palavras lidas de forma incorreta. Esses dados podem ser usados ​​por profissionais para fornecer ajuda de leitura personalizada aos estudantes.