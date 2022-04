Equatorial programa desligamento para próximo domingo (24) em municípios do sudeste paraense

A Equatorial Energia fará o desligamento do fornecimento de energia elétrica, no próximo domingo (24), das 7h30 às 12h30, nos municípios de Marabá, Itupiranga e São Domingos do Araguaia. A suspensão atende uma pedido da Eletronorte para realização de serviços de manutenção em uma subestação. De acordo com a concessionária de energia, o Núcleo Morada Nova de Marabá continuará com fornecimento.

Está será a quarta tentativa de desligamento feita pela Equatorial. O último anúncio foi em 13 de fevereiro, abortado de última hora devia as condições climáticas.

De acordo com a concessionária da energia, por medidas de segurança, ninguém deve mexer na rede elétrica. Caso precise realizar algum serviço elétrico em alguma residência, é importante desligar o disjuntor geral, pois a energia pode ser reestabelecida antes do horário previsto.