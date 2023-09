Equatorial fará manutenção preventiva em trechos de 14 municípios, a partir deste sábado (2)

Para manter o desempenho do sistema de fornecimento de energia elétrica e reduzir ocorrências de falta desse produto e possíveis acidentes, a concessionária Equatorial Pará vai providenciar, a partir deste sábado (2) até o dia 8, ações de manutenção preventiva em trechos de 14 municípios do Estado. Essa ação será realizada por meio de desligamentos programados, e a iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido, como informa a empresa.

No regional Norte, informa a Equatorial, a cidade de Ananindeua receberá o serviço. Já na Nordeste a ação ocorrerá em Paragominas, Baião, Santa Maria do Pará, Barcarena, Tome-Açu e Maracanã. Na regional Centro, a manutenção de rede será em Placas. Na região Sul, a manutenção preventiva será nos municípios de Breu Branco, Parauapebas, Redenção, Marabá e Santa Maria das Barreiras. Na regional Oeste, a cidade de Itaituba terá o desligamento programado.

Serviços

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas e outros. "É importante lembrar que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar", repassa a empresa.

A Equatorial comunica que, "para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto". Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.



Confira as manutenções agendadas de 2 a 8 de setembro:

Itaituba:

Bairro Bela Vista: segunda-feira (4)

Horário: das 9h às 12h

Rua Ricardo José Ferreira, entre travessa Raimundo Preto e travessa João Pessoa

Travessa João Pessoa, entre rua Ricardo José Ferreira e rua Riomar Tapajós Virgulino

Marabá:

Distrito Morada Nova, bairro São Félix: segunda-feira (4)

Horário: das 14h às 17h15

Avenida Contorno, entre as ruas Marechal Deodoro e São Miguel

Ruas Santo Antônio e São Francisco, entre as ruas Marechal Deodoro e Zacarias de Assunção

Rua Zacarias de Assunção, entre as avenidas do Contorno e Tiradentes

Parauapebas:

Bairro Rio Verde: segunda-feira (4)

Horário: das 9h30 às 12h

Avenida Cristo Rei e rua Dom Pedro I, entre as ruas Ceará e Araguaia

Ruas: 24 de Março e Araguaia, entre a rua Dom Pedro I e avenida Tocantins

Rua 15 de Novembro, entre as avenidas Tocantins e Ilha do Coco

Ainda em Parauapebas:

Bairro Novo Brasil: quarta-feira (6)

Horário: das 14h05 às 17h20

Ruas Bela Vista e Sedere

Ananindeua:

Bairro Icuí-Guajará, loteamento Guerreiros de Jeová: terça-feira (5)

Horário: das 9h40 às 15h40

Ruas Rodolfo Dias e Ataíde Moura, entre estrada do Icuí-Guajará e passagem 7 de Setembro

Passagem Santa Clara, entre as ruas Rodolfo Dias e Ataíde Moura

Passagem Santa Inês, entre as ruas Ataíde Moura e Jovelina Carneiro

Ainda em Ananindeua:

Bairro Distrito Industrial: sexta-feira (8)

Horário: das 9h05 às 13h05

Rua Salvador, entre avenida Zacarias de Assunção e travessa São Paulo IX

Travessa São Paulo III, entre rua Rio de Janeiro e rua Salvador.

Rua Rio de Janeiro, entre avenida Zacarias de Assunção e travessa São Paulo III

Rua Belém, entre avenida Zacarias de Assunção e travessa São Paulo IV

Baião:

Bairro Mutirão: terça-feira (5)

Horário: das 8h20 às 12h20

Rua Júlio Brito, entre travessa Capitão Vicente Ramos e rua do Brasil

Ruas dos Vieiras e do Brasília

Passagens Lindalva Ramos, Djacy Brito, Josefina Ramos, Paulo Farias e Eneas Ramos

Placas:

Zona rural: terça-feira (5)

Horário: das 11h30 às 17h20

Rodovia BR-230 e transversais, da Avenida Perimetral Norte (saída da cidade de Placas) até a comunidade São Miguel (Km-250)

Ramais Água Boa, do Alagado, do Km-58, do Km-60 Sul, dos Chacreiros, Estrela Guia, Vale Verde, do Cacau, Pedro Gaúcho e do Eliseu

Vicinais 58-Solteira, 57-Solteira, 58-Casada, do Km-59 Sul, do Km-60, do Alagado, do Elmo, Km-242, Km-60 Norte e 60

Vilas Vale Verde, do Km-59 Sul, do Km-60 Sul e Transamazônica

Ainda em Placas:

Zona rural: quarta-feira (6)

Horário: das 11h30 às 17h20

Rodovia BR-230 e transversais, da Vicinal 57-Solteira até a vicinal São Paulo

Ramal do Arrependido

Vicinais: 57-Solteira, 57-Casada, 58-Solteira, 58-Casada, Bela Vista, do Arrependido, Pajobá e Planalto

Comunidade Bela Vista, São Mateus, São Miguel

Vilas: do Km-221, Bela Vista, Laurindo, São Mateus, 57-Solteira, 58-Casada, 58-Solteira, 57-Casada, do Arrependido e Aparecida

Paragominas:

Bairro Nova Conquista: quarta-feira (6)

Horário: das 9h30 às 15h

Avenida Adelaide Bernardes, entre as ruas Jorge Correa e Melquesedeque Santos

Ruas Jorge Correa, Melquesedeque Santos e Geraldo Sarmento.

Santa Maria do Pará:

Bairro Centro: quarta-feira (6)

Horário: das 9h às 14h55

Avenida Bernado Sayão, entre rua Pedro Viana e avenida Santa Maria

Rua Cezarino Doce, entre avenida Bernado Sayão e rua Jerônimo Garcia

Ruas Santa Lucia e Jerônimo Garcia, entre rua Cezarino Doce e avenida Santa Maria

Barcarena:

Vila do Conde: quarta-feira (6)

Horário: das 11h55 às 17h25

Ruas de Soure e Jardim do Paraiso, entre rua Santarém e travessa Gabriel Hermes

Rua Santarém, entre rua de Soure e rua Jardim do Paraíso.

Ainda em Barcarena:

Bairro Nazaré: sexta-feira, dia 8

Horário: das 11h55 às 17h05

Rua Lameira Bittencourt, entre travessa Jerônimo Pimentel e travessa Agostinho Cardoso Da Silva

Travessa Agostinho Cardoso da Silva, entre rua Lameira Bittencourt e avenida Cronje Da Silveira



Santa Maria das Barreiras:

Bairro Centro: quarta-feira (6)

Horário: das 8h15 às 13h15

Toda a cidade

Breu Branco:

Zona rural: quarta-feira (6)

Horário: das 8h10 às 13h10

Ramal de acesso à praia Queiroz Galvão e adjacência, na rodovia PA-263

Tomé-Açu:

Bairro Quatro Bocas: quinta-feira (7)

Horário: das 8h30 às 13h30

Ruas dos Cravos, das Laranjeiras e Cacoal, entre travessa 2ª e travessa Cacoal

Travessas: 2ª, 4ª, 6ª e Cacoal, entre rua dos Cravos e rua Cacoal

Redenção

Bairro Alto Paraná: quinta-feira (7)

Horário: das 10h às 13h05

Avenida Alceu Verenose, entre as ruas 21 de Abril e Curitibão

Avenida José Carrion e rua Nova Prata, entre alameda Vertente e rua Andradina

Alameda Vertente, entre as ruas Nova Prata e Curitibão



Maracanã:

Ilha Algodoal: sexta-feira (8)

Horário: das 9h às 15h

Alamedas Beira Mar e Teixeira

Avenida Beira Mar

Passagem Vila Nova

Ruas Bertoldo Costa, da Torre, Magalhães Barata e Maiandeua

Travessas Bertoldo Costa, Elias Saraiva, do Farol, Miguel de Brito, 5ª, São Pedro, 6ª e 7ª

Vilas: Algodoal e Poeira