Entrega de creches públicas em Marabá e Igarapé-Açu transforma a vida de famílias no Pará

A pequena Ana Melissa, 4 anos, é uma das crianças matriculadas na Creche Professor Edivan Alves Pereira, nova unidade do programa ‘Creches por Todo o Pará’, em Marabá, na região sudeste do Estado, entregue há pouco mais de um mês. Para a mãe, a professora Siléia Rodrigues, essa oportunidade de ampliação e acesso à educação infantil é a realização de um sonho de muitas famílias paraenses.

“Saber que posso trabalhar e que minha filha está sendo cuidada em um ambiente maravilhoso, com profissionais altamente capacitados, nos traz segurança e tranquilidade. A nova creche conta com estrutura física e qualidade pedagógica, que não deixa a desejar para nenhuma unidade particular. Só gratidão por essa iniciativa excelente”, celebra.

O programa, de acordo com Ricardo Sefer, secretário de Estado de Educação (Seduc), representa um marco na política de valorização da primeira infância no Pará. “Ao ampliar o acesso a espaços de acolhimento e aprendizagem, garantimos que nossas crianças tenham um desenvolvimento integral desde cedo, fortalecendo, também, o vínculo com as famílias. Seguimos trabalhando para que, a cada nova creche entregue, seja mais do que uma estrutura física, seja um espaço de cuidado, afeto e oportunidades para o futuro das nossas crianças”, diz.

Lucyenne Souza, mãe da Luna, 5 anos, também matriculada na unidade de Marabá, ressalta a transformação na estrutura da unidade, que deixou de ser inadequada, e se tornou um espaço digno. “Hoje em dia, minha filha fala que não vai faltar a escola, porque é uma maravilha, é linda, tem quadra, jardim, parque, sala multifuncional, espaços para brincadeira e isso me alegra demais, enquanto mãe. O programa é maravilhoso e deve ser expandido cada vez mais”, pontua.

Construídas, equipadas pelo Governo do Estado e repassadas às gestões municipais, as novas creches do Pará, de Marabá e de Igarapé-Açu, têm capacidade para atender até 200 crianças de 0 a 5 anos. Ao todo, foram mais de R$ 7 milhões de investimento nas novas unidades, que beneficiam, especialmente, famílias em situação de vulnerabilidade social, que precisam contar com uma estrutura segura e confortável para deixar os filhos pequenos e se reinserirem no mercado de trabalho.

Entregue em 29 de agosto deste ano, a Creche Municipal Professora Maria de Fátima dos Santos Tavares, em Igarapé-Açu, é a 12ª unidade construída pela atual gestão do Governo do Estado dentro do programa. Além das duas novas unidades, também já foram entregues creches em Belém, Oriximiná, Ananindeua, Benevides, Redenção, Cumaru do Norte, Bannach, Almeirim, Melgaço e Curuçá.

A técnica de enfermagem Jaqueline Naiara, mãe de Jhully, de 2 anos, matriculada na creche de Igarapé-Açu, já percebe avanços no desenvolvimento da filha após um mês do início das atividades. “Muitas mães deixam de trabalhar por conta de seus filhos e agora, com esse apoio, vão ter como sair para as funções e deixar as crianças sob a responsabilidade de pessoas qualificadas e responsáveis. A minha filha já demonstra maior capacidade de socialização com outras crianças e ficamos muito felizes em ver cada passo no desenvolvimento dela”, afirma.

Mãe de Ana Flávia, 4 anos, a auxiliar administrativa Vilziane Santos, ressalta a felicidade pela entrega da creche em Igarapé-Açu. “Antes, para poder trabalhar, eu tinha que pagar uma pessoa para ficar com a minha filha. Hoje, não preciso mais, porque ela fica na creche, onde é bem cuidada, em um local adequado para a idade dela, com mais estímulos para o desenvolvimento da fala e interação com outras pessoas. Esse programa é nota mil, porque as crianças são privilegiadas com a aprendizagem”, finaliza.