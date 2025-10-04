Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Entrega de creches públicas em Marabá e Igarapé-Açu transforma a vida de famílias no Pará

Mães apontam o investimento estadual como fortalecimento da educação infantil, além de representar mais tranquilidade e segurança aos responsáveis durante o horário de expediente

Agência Pará

A pequena Ana Melissa, 4 anos, é uma das crianças matriculadas na Creche Professor Edivan Alves Pereira, nova unidade do programa ‘Creches por Todo o Pará’, em Marabá, na região sudeste do Estado, entregue há pouco mais de um mês. Para a mãe, a professora Siléia Rodrigues, essa oportunidade de ampliação e acesso à educação infantil é a realização de um sonho de muitas famílias paraenses. 

“Saber que posso trabalhar e que minha filha está sendo cuidada em um ambiente maravilhoso, com profissionais altamente capacitados, nos traz segurança e tranquilidade. A nova creche conta com estrutura física e qualidade pedagógica, que não deixa a desejar para nenhuma unidade particular. Só gratidão por essa iniciativa excelente”, celebra. 

O programa, de acordo com Ricardo Sefer, secretário de Estado de Educação (Seduc), representa um marco na política de valorização da primeira infância no Pará. “Ao ampliar o acesso a espaços de acolhimento e aprendizagem, garantimos que nossas crianças tenham um desenvolvimento integral desde cedo, fortalecendo, também, o vínculo com as famílias. Seguimos trabalhando para que, a cada nova creche entregue, seja mais do que uma estrutura física, seja um espaço de cuidado, afeto e oportunidades para o futuro das nossas crianças”, diz.

Lucyenne Souza, mãe da Luna, 5 anos, também matriculada na unidade de Marabá, ressalta a transformação na estrutura da unidade, que deixou de ser inadequada, e se tornou um espaço digno. “Hoje em dia, minha filha fala que não vai faltar a escola, porque é uma maravilha, é linda, tem quadra, jardim, parque, sala multifuncional, espaços para brincadeira e isso me alegra demais, enquanto mãe. O programa é maravilhoso e deve ser expandido cada vez mais”, pontua.

Construídas, equipadas pelo Governo do Estado e repassadas às gestões municipais, as novas creches do Pará, de Marabá e de Igarapé-Açu, têm capacidade para atender até 200 crianças de 0 a 5 anos. Ao todo, foram mais de R$ 7 milhões de investimento nas novas unidades, que beneficiam, especialmente, famílias em situação de vulnerabilidade social, que precisam contar com uma estrutura segura e confortável para deixar os filhos pequenos e se reinserirem no mercado de trabalho.

Entregue em 29 de agosto deste ano, a Creche Municipal Professora Maria de Fátima dos Santos Tavares, em Igarapé-Açu, é a 12ª unidade construída pela atual gestão do Governo do Estado dentro do programa. Além das duas novas unidades, também já foram entregues creches em Belém, Oriximiná, Ananindeua, Benevides, Redenção, Cumaru do Norte, Bannach, Almeirim, Melgaço e Curuçá. 

A técnica de enfermagem Jaqueline Naiara, mãe de Jhully, de 2 anos, matriculada na creche de Igarapé-Açu, já percebe avanços no desenvolvimento da filha após um mês do início das atividades. “Muitas mães deixam de trabalhar por conta de seus filhos e agora, com esse apoio, vão ter como sair para as funções e deixar as crianças sob a responsabilidade de pessoas qualificadas e responsáveis. A minha filha já demonstra maior capacidade de socialização com outras crianças e ficamos muito felizes em ver cada passo no desenvolvimento dela”, afirma.

Mãe de Ana Flávia, 4 anos, a auxiliar administrativa Vilziane Santos, ressalta a felicidade pela entrega da creche em Igarapé-Açu. “Antes, para poder trabalhar, eu tinha que pagar uma pessoa para ficar com a minha filha. Hoje, não preciso mais, porque ela fica na creche, onde é bem cuidada, em um local adequado para a idade dela, com mais estímulos para o desenvolvimento da fala e interação com outras pessoas. Esse programa é nota mil, porque as crianças são privilegiadas com a aprendizagem”, finaliza.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

educação infantil

creches públicas em Marabá

Marabá

governo do pará

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

ALERTA

Mortes por dengue mais que dobram no Pará em 2025, aponta Ministério da Saúde

Até a 39ª semana epidemiológica deste ano, encerrada em 27 de setembro, foram confirmados 25 óbitos, dos quais sete ainda estão em investigação, contra 11 mortes no mesmo período do ano passado

03.10.25 17h58

POLÍCIA

Importunação sexual: Homem é preso suspeito de tentar filmar pessoa em banheiro no Pará

Durante o interrogatório, o suspeito negou a prática, mas admitiu ter praticado atos semelhantes outras vezes

03.10.25 16h13

POLÍCIA

Fiscalização apreende lancha avaliada em R$ 2 milhões em Cachoeira do Piriá

O veículo saiu de Guararapes, em Pernambuco, com destino a Belém e foi retido pela fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa)

03.10.25 14h58

LULA EM BELÉM

Lula em Belém: presidente segue agenda na capital nesta sexta-feira (3)

Chefe máximo do executivo brasileiro visita obra de macrodrenagem, Porto Futuro II e Parque da Cidade

03.10.25 9h02

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

Jornal britânico elege praia paraense como a mais bonita do Brasil; saiba mais

Conhecida pelas areias brancas que se formam às margens dos rios Tapajós e Arapiuns, Alter do Chão combina águas cristalinas, biodiversidade amazônica e uma comunidade acolhedora

28.09.25 19h08

CURIOSIDADES

Cortejo fúnebre com cachaça e fogos de artifício chama a atenção no Pará

A tradição da vila de São João do Abade, em Curuçá, ocorre há mais de 200 anos e é chamada de “frete”

28.09.25 17h08

investimento

Governo do Pará entrega em outubro a maior Estação de Tratamento de Esgoto do estado

Com investimento de R$ 134 milhões, ETE Una beneficiará moradores de 10 bairros de Belém e contribuirá para despoluição de bacias hidrográficas

28.09.25 7h00

VEJA O VÍDEO!

'Parece que me amavam só quando era diácono da Basílica', diz paraense que virou Pai de Santo

Em entrevista exclusiva, Manuel Valente revelou ainda que há anos já fazia preces e pedidos a orixás, entidades e Encantados, mesmo nas orações na Basílica Santuário de Nazaré. Veja!

02.10.25 15h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda