Engenharia clínica garante mais de 3 mil equipamentos em funcionamento no HRBA

O setor de engenharia clínica é responsável pela manutenção do parque tecnológico do Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr.​​ Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, garantindo o funcionamento de mais de três mil equipamentos disponibilizados aos pacientes, como hemodinâmica, ressonância magnética, raio-X, braquiterapia, dentre outros. A unidade é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 30 municípios do oeste paraense.

“A nossa missão no HRBA é garantir a confiabilidade dos equipamentos para um atendimento seguro aos pacientes. Seja na execução das nossas manutenções corretivas até a validação dos nossos cronogramas de calibração e manutenção. Os pacientes são os nossos clientes finais e precisamos garantir a qualidade do serviço que é prestado a eles”, explicou o supervisor de engenharia clínica do HRBA, Heleson Guimarães Alho.

O setor de engenharia clínica conta com cinco colaboradores: um supervisor, uma auxiliar e três técnicos. Eles são responsáveis em montar e cumprir o Plano de Gerenciamento de Tecnologia em Saúde (PGTS), que determina os cronogramas de calibrações e manutenções dos equipamentos, de acordo com a criticidade de cada um.

Diretor-geral do HRBA, Éder Lúcio de Souza enfatiza que a permanente manutenção e avaliação no parque tecnológico da unidade são fundamentais para que os pacientes tenham excelência nos serviços no Regional de Santarém. “Fazemos periodicamente essas análises e os reparos necessários, para que os equipamentos estejam sempre prontos para atender nossos pacientes. Contamos com uma equipe qualificada que cuida dessa parte e garante o bom funcio​​namento dos aparelhos, pensando sempre no melhor atendimento aos usuários do HRBA”, destacou.

Serviço:

O Regional do Baixo Amazonas presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado. A unidade funciona na avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém.