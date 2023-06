Jovem esteticista segue internada com quadro grave no Hospital Abelardo Santos

Ainda é considerado grave o estado de saúde da jovem Traycy Cristina da Silva Rodrigues, 28 anos. Após uma campanha na internet, familiares conseguiram a transferência dela do Pronto-Socorro da 14 de Março para o Hospital Abelardo Santos, no último domingo (4). Ela foi diagnostigada com H1N1 tipo 2 e pneumonia. O marido de Traycy, Carlos Henrique Cardoso, diz que o quadro de saúde da esposa ainda é grave.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde do Estado (Sespa) para obter detalhes do estado clínico de Traycy, mas, por meio de nota a pasta esclareceu que não divulga informações de pacientes sem autorização de familiares ou responsáveis.

Em contato feito com Carlos Henrique, na tarde desta terça-feira (6), a redação integrada O Liberal foi informada que desde a entrada no Hospital Abelardo Santos, na noite de domingo (4), Traycy seguiu direto para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade onde permanece intubada.

VEJA MAIS

No hospital, a novidade é que além do diagnóstico de H1N1 tipo 2, que já havia sido identificado quando ainda estava internada no Pronto-Socorro da 14 de Março, um novo boletim identificou quadro de pneumonia.

“Os médicos informaram que deram início ao uso de antibióticos e um novo tratamento, mas até o momento o quadro segue grave, e que é preciso um tempo para o medicamento agir”, explicou Carlos.

O caso da jovem ganhou repercussão em decorrência de uma campanha feita na internet por amigos e familiares para que ela fosse transferida com urgência do Pronto-Socorro da 14 de Março, onde ficou internada durante oito dias, para outro local que oferecesse suporte para o caso.

“Lá mesmo os médicos falavam da necessidade de transferência, mas nós não estávamos conseguindo, até que resolvemos iniciar a campanha na internet e, em poucas horas, conseguimos uma vaga no Abelardo Santos”, contou o esposo.

No dia da transferência, no domingo (4), em nota à Redação Integrada, a Secretaria de Saúde de Belém (Sesma) informou que “a paciente estava internada na sala vermelha, sob os mesmos cuidados intensivos que são realizados em uma UTI, e que já havia sido feito um cadastro para transferência, restando apenas o aguardo pela disponibilidade de leito em um hospital do Estado”.

Carlos relatou que este ano ele e a esposa ainda não tinham tomado a vacina contra a gripe. “Nós ainda não tinhamos tomado, tanto que eu gripei primeiro, mas, em uma semana fiquei bem. Logo em seguida ela também gripou e pensávamos que se tratava de um resfriado comum. Mas, não, ela foi piorando. Antes de ser internada no PSM ela chegou a ir duas vezes na emergência, mas a situação dela foi só se agravando”, pontuou Carlos.

Traycy Cristina trabalha como depiladora, não tem filhos e há quatro anos mora com o marido no bairro da Terra Firme. Carlos Henrique diz que todos os dias a família aguarda pela divulgação do boletim médico, com a esperança de que chegue a notícia de que ela está reagindo bem e que logo estará recuperada.