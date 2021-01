ENEM: Entrega das provas aos locais de aplicação deve finalizar às 11h em todo o Pará

Mais de sete mil agentes de segurança pública foram mobilizados neste domingo (24) para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Pará. De acordo com o primeiro boletim divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), a concentração das equipes encarregadas de distribuir as provas iniciou às 6h. Pouco depois, às 8h, a Polícia Militar começou a atuar na escolta e no deslocamento dos malotes até os mais de 900 locais de realização do Exame, distribuídos em 80 municípios paraenses. Até as 8h30, mais de 40% dos envelopes com as provas já haviam sido entregues em seus respectivos locais de aplicação. A previsão para o término desse processo è às 11h.

Os esforços fazem parte da Operação Enem, que é coordenada pela Segup e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), colaborando com a logística na segurança da distribuição das provas.

As ações envolvem, de forma integrada, representantes de diversas instituições, como Correios, Exército, Polícias Civil e Militar, Grupamento Aéreo e Fluvial da Segup, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Guardas Municipais, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Equatorial (concessionária de energia elétrica) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), esse último órgão realiza o certame.

Descentralização

Este ano, assim como já utilizado nas Eleições 2020, a segurança pública implementou os Centros Integrados de Comando e Controle Regionais (CICCR), nos municípios de Marabá, Capanema, Castanhal, Soure, Breves, Paragominas, Tucuruí, Redenção, São Félix do Xingu, Santarém, Itaituba, Abaetetuba e Altamira. As unidades são coordenadas pelo Centro Integrado de Comando e Controle Estadual, na Capital, que abrange toda a Região Metropolitana de Belém (RMB). Os trabalhos nos Centros ocorrem desde às 7h.

As informações acerca dos transportes das provas, bem como, o início e a finalização do concurso serão repassadas ao Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, no Distrito Federal (DF), por meio do Sistema Córtex. Os Centros funcionam nos dias das provas.

Em Belém, o CICCE funciona no plenário da Secretaria de Segurança Pública do Estado, na rua Arcipreste Manoel Teodoro, 305.