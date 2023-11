Enem 2023: o que acontece se o candidato for pego colando? Entenda as regras de desclassificação

Ter sucesso no Enem é o sonho de muitos brasileiros. Na semana que antecede a primeira prova, que será realizada no próximo domingo, 5 de novembro, os candidatos estão focados em se certificar que todas disciplinas estejam na ponta da língua. No entanto, para passar pelo exame da melhor maneira possível, também é necessário prestar atenção aos regulamentos estabelecidos para o dia da prova.

Como já era de se esperar, qualquer tipo de tentativa de cola é expressamente proibido, e resultará na desclassificação do estudante, porém há mais regras para se atentar. Diego Maia é professor de história há 15 anos e destaca que a chave para dominar o Enem é se precaver.

“A gente sempre bate na tecla daquelas que envolvem a desclassificação imediata. Por exemplo, no primeiro dia os portões se fecham às 13 horas, então é sempre importante, se possível, que o estudante faça uma visita ao local antes da prova. Ele deve também conhecer o caminho, saber de antemão quais ônibus ele deve pegar e fazer uma cronometragem de tempo. É importante chegar antecipadamente para fazer a prova. O participante não pode esquecer: chegar no horário, ter em mão canetas esferográficas pretas de material transparente e levar documentos válidos de identificação, além do cartão de inscrição”, afirma o professor.

Como a nota do Enem é usada para diversos processos seletivos em todo o país, é necessário que o estudante alcance uma pontuação mínima para poder concorrer. Assim, o educador também destaca a importância de realizar a prova estrategicamente e garantir a participação em programas como Sisu e ProUni.

“O aluno precisa identificar na prova aqueles itens que são de dificuldade básica. Se na correção da prova, o TRI, for identificado que o estudante acertou mais questões de nível difícil, o sistema entende que ele ‘chutou’, e isso faz a nota despencar. Então a gente orienta que o estudante faça um mapeamento da prova logo no início, e identifique os itens mais básicos. Geralmente eles estão relacionados a questões com imagens, tabelas e gráficos, e esses itens não podem ser perdidos. Outra dica é que o estudante inicie a prova pela redação”, acrescenta Diego Maia.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), estas são as exigências que, caso não cumpridas, resultarão em desclassificações no dia do exame:

● Prestar, em qualquer documento e/ou no sistema de inscrição, declaração falsa ou inexata.

● Permanecer no local de provas sem documento de identificação válido.

● Perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas.

● Comunicar-se ou tentar comunicar-se verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma, com qualquer pessoa que não seja o aplicador ou o fiscal, a partir das 13h (horário de Brasília).

● Utilizar, ou tentar utilizar, meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros em qualquer etapa do exame.

● Utilizar livros, notas, papéis ou impressos durante a aplicação do exame.

● Receber, de qualquer pessoa, informações referentes ao conteúdo das provas.

● Registrar ou divulgar, por imagem ou som, a realização da prova ou qualquer material utilizado no exame.

● Levar e/ou ingerir bebidas alcoólicas e/ou utilizar drogas ilícitas na sala de provas.

● Ausentar-se da sala de provas, a partir das 13h (horário de Brasília), sem o acompanhamento de um fiscal.

● Ausentar-se da sala de provas, em definitivo, antes de decorridas duas horas do início das provas.

● Recusar-se, injustificadamente, a qualquer momento, a:

- ter os artigos religiosos, como burca, quipá e outros, vistoriados pelo coordenador;

- ser submetido à revista eletrônica;

- ser submetido à coleta de dado biométrico;

- ter seus objetos vistoriados eletronicamente; e

- ter seu lanche vistoriado pelo aplicador.

● Não permitir que os materiais próprios, como máquina de escrever em braile, lâmina overlay, reglete, punção, sorobã ou cubaritmo, caneta de ponta grossa, tiposcópio, assinador, óculos especiais, lupa, telelupa, luminária, tábuas de apoio, multiplano e plano inclinado, sejam vistoriados pelo aplicador, exceto o cão-guia, o medidor de glicose e a bomba de insulina.

● Não aguardar na sala de provas, das 13h às 13h30 (horário de Brasília), para procedimentos de segurança, exceto para a ida ao banheiro, acompanhado por um fiscal.

● Iniciar as provas antes das 13h30 (horário de Brasília) ou da autorização do aplicador.

● Portar fora do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador, ao ingressar na sala de provas, Declaração de Comparecimento impressa, óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares, caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, impressos, anotações, protetor auricular, relógio de qualquer tipo, e quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens e quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

● Portar armas de qualquer espécie, exceto para os casos previstos no art. 6º da Lei n.º 10.826, de 2003.

● Recusar-se, injustificadamente, a realizar a identificação especial.

● Não manter aparelhos eletrônicos desligados no envelope porta-objetos lacrado e identificado, desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva da sala de provas. Se o aparelho eletrônico, ainda que dentro do envelope porta-objetos, emitir qualquer tipo de som, como toque ou alarme, o participante será eliminado do exame.

● Descumprir as orientações da equipe de aplicação e as regras contidas no edital, durante a realização do exame.

● Realizar anotações no Caderno de Questões, no Cartão-Resposta, na Folha de Redação, na Folha de Rascunho e nos demais documentos do exame antes de autorizado o início das provas pelo aplicador.

● Realizar anotações em outros objetos ou qualquer documento que não seja o Cartão-Resposta, o Caderno de Questões, a Folha de Redação e a Folha de Rascunho.

● Ausentar-se da sala com o Cartão-Resposta ou qualquer material de aplicação, com exceção do Caderno de Questões, ao deixar em definitivo a sala de provas nos 30 minutos que antecedem o término do exame.

● Não entregar ao aplicador, ao terminar as provas, o Cartão-Resposta, a Folha de Redação e/ou a Folha de Rascunho.

● Não entregar ao aplicador o Caderno de Questões, exceto se deixar em definitivo a sala de provas nos 30 minutos que antecedem o término das provas.

● Recusar-se a entregar ao aplicador o Cartão-Resposta, a Folha de Redação e/ou a Folha de Rascunho após decorridas 5 horas e 30 minutos de provas, no primeiro dia, e 5 horas de provas, no segundo dia, com exceção das salas com direito a tempo adicional.

● Não cumprir as determinações do edital e do aplicador de sala.

Por fim, o Inep também recomenda que o participante faça a leitura do edital por completo, para compreender melhor o objetivo da prova e como ela funciona.