Encontros com animais silvestres: são 382 casos no Pará, com 102 ações sobre cobras e jacarés

Levantamento do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), da Polícia Militar do Pará, indica que, de janeiro até 22 de março, essa unidade foi acionada para atuar em 382 ocorrências, na Grande Belém e alguns municípios do interior do Estado, envolvendo animais. Foram 332 resgates, 21 apreensões e 28 entregas voluntárias. Nesse período, foram registradas ocorrências envolvendo 126 aves, 114 répteis, 108 mamíferos, 32 quelônios e dois peixes. "Recentemente ganharam destaques o resgate de ofídios e répteis na região metropolitana, foram 57 ações envolvendo cobras e 45 com jacarés", como informa o BPA.

No dia 20 deste mês, um jacaré foi encontrado dentro da EEEFM Palmira Gabriel, na avenida Augusto Montenegro, no Distrito de Icoaraci, em Belém. Nenhum estudante ou funcionário da unidade escolar ficou ferido.

Um outro caso que chamou a atenção da pessoas em Belém ocorreu no dia 14 deste mês. Moradores do bairro do Guamá acabaram matando uma cobra sucuri avistada perto do canal Caraparu. Esse réptil havia sido encontrado em meio às fortes chuvas e maré alta que têm atingido a capital do Pará no inverno amazônico. A iniciativa de matar um animal silvestre configura-se crime ambiental e os responsáveis podem cumprir pena de seis meses a um ano e pagar multa.

O BPA informa que, após o resgate, todos os animais passam por exames para atestar o seu estado de saúde antes de serem transportados para outros destinos. No total, foram realizadas pelo BPA, a soltura de 299 animais, outros 78 foram encaminhados para outros órgãos ambientais, além de cinco animais que morreram durante o atendimento. No período invernoso, as águas fazem com que os animais silvestres sejam encontrados com maior facilidade na zona urbana das cidades.

Chamamento

Como orienta o comandante do BPA, major PM Moura, todo acionamento deve ser feito pelo número 190. “A gente destaca que todo o acionamento deve ser feito por meio Centro Integrado de Operações (Ciop), pelo número 190; o Ciop é responsável por encaminhar as solicitações para o BPA que vai enviar uma equipe especializada para realizar o resgate e a contenção do animal”, explica.

Ele recomenda ainda para que a população não tente resolver a situação por conta própria e que acione uma equipe especializada. “A população, ao encontrar animais silvestres em suas casas, nas ruas ou em outros locais urbanos, não tente capturá-los; acione o BPA para que a unidade possa enviar uma equipe composta por militares especializados para atuar nesse tipo de situação, pois em muitos casos, os animais acabam se machucando e até mesmo morrendo”, orienta o comandante do BPA.



Confira dicas para encontros aleatórios com animais silvestres:

- Ao se deparar com um animal sivestre, deve-se manter a calma e acionar a Polícia Ambiental via 190

- Uma equipe especializada será enviada até o local da ocorrência

- Não se deve capturar os animais silvestres, sob risco de eles se machucarem ou morrerem

- Não se deve matar os animais silvestres, sob pena de cometer crime ambiental

- Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, é crime ambiental, segundo o artigo 29 da Lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Pena: de seis meses a um ano de detenção e multa