Encontro de Análise do Comportamento debate saúde mental e até bem-estar animal

Nos dias 11 e 13 de novembro de 2024, a Estácio Belém será o palco do 1º Encontro de Análise do Comportamento, com profissionais renomados para discutir as diversas facetas e desafios dessa área que transcende os limites da Psicologia. A Análise do Comportamento é uma abordagem científica que investiga as interações entre comportamento e ambiente, revelando conhecimentos valiosos que se aplicam em áreas tão diversas, quanto educação, saúde, terapia ocupacional e até mesmo no bem-estar animal.

A professora de Psicologia e idealizadora do evento, Caroline Castelo, ressalta a importância do encontro como parte da disciplina extensionista de Psicologia Experimental: "Os alunos precisam sair da sala de aula e propor um projeto para a comunidade. O encontro é um evento importante para trabalhar a organização de eventos acadêmicos, trabalho em equipe e aprofundamento em temas importantes e contemporâneos da pesquisa e da prática clínica em Análise do Comportamento. Para os estudantes, é uma oportunidade ímpar para acessar diversos profissionais e pesquisadores da área, além de promover o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre estudantes de diferentes faculdades."

PROGRAMAÇÃO

O evento terá início no dia 11 de novembro com uma mesa redonda pela manhã, das 8h30 às 11h30, intitulada “Experiências e Desafios na Atuação Profissional em Análise do Comportamento”. Este espaço contará com a presença de especialistas como Raissa Cruz dos Santos, mestre em Teoria e Pesquisa do Comportamento; Thainara Daiane Mafra, psicóloga graduada pela Universidade Federal do Pará e mestre em Neurociência e Comportamento; e Nicolle Barros da Silva, terapeuta ocupacional com especialização em Análise do Comportamento Aplicada. A troca de experiências e a discussão sobre os desafios enfrentados nas práticas cotidianas dos profissionais proporcionarão uma visão ampla e aprofundada sobre a atuação na área.

Pela tarde, das 17h às 18h30, será oferecido um minicurso intitulado "Introdução ao ABA - Fundamentos e Práticas", ministrado por Rose Mendes, psicopedagoga com experiência consolidada na área. Segundo Rose Mendes, "O principal objetivo é que todos compreendam, a priori, que o desenvolvimento humano está sempre promovendo habilidades para uma melhoria na qualidade de vida e no desenvolvimento comportamental das pessoas, principalmente no quesito de ajudar o indivíduo a se adaptar e se desenvolver em diferentes contextos sociais, educacionais e familiares. O minicurso traz essa abordagem científica da ABA, que busca compreender as relações entre o comportamento e o ambiente, promovendo mudanças consistentes e significativas para cada pessoa, entendendo-a como um ser humano em desenvolvimento constante e merecedor de uma vida digna, adaptada às suas necessidades." O minicurso é voltado especialmente para pais, educadores e profissionais que lidam com pessoas neurodivergentes, como aquelas no espectro do autismo.

No mesmo dia, uma roda de conversa será conduzida pela Prof.ª Dra. Caroline Castelo, abordando os "Desafios e Aspirações na Formação em Análise do Comportamento: Perspectivas dos Futuros Profissionais". A programação do evento se estende até o dia 13 de novembro, das 18h às 21h30, com uma palestra de destaque sobre "O Impacto da Análise do Comportamento na Compreensão do Comportamento Animal e Humano: Avanços e Aplicações na Pesquisa". A palestra será liderada pelo Prof. Dr. Olavo de Faria Galvão, uma referência em Análise Experimental do Comportamento, e pela Prof.ª Dra. Jeisiane dos Santos Lima, especialista em Neuropsicologia.

O Dr. Olavo destaca a importância da sua participação: "Apresentar minhas pesquisas em um evento como esse é importante para divulgar os avanços que temos feito na compreensão dos processos comportamentais, tanto em animais quanto em humanos. Nossa pesquisa com macacos-prego na EEP, por exemplo, tem revelado mecanismos sofisticados de discriminação de estímulos e formação de classes, que nos ajudam a entender melhor o comportamento simbólico. Compartilhar esses resultados em um evento com um tema tão relevante amplia o debate sobre como a Análise do Comportamento pode ser aplicada de forma mais abrangente, tanto em contextos clínicos quanto educacionais. Além disso, é uma oportunidade de trocar experiências com outros pesquisadores, enriquecendo a ciência comportamental com novas perspectivas e colaborações", finaliza.