Enchentes em Marabá atingem mais de 500 famílias

O Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) divulga que o nível do rio Tocantins/ Itacaiúnas, nesta sexta-feira (7), na região do Município de Marabá, sudeste do Estado, foi superior a 11 metros e deve continuar acima de 10 metros nos próximos sete dias, devido à influência de chuvas frequentes e volumosas previstas para a área. Já são mais de 500 famílias afetadas pelas enchentes. A Prefeitura de Marabá organizou 10 abrigos para atender as pessoas desabrigadas as quais são retiradas das áreas alagadas por meio de ação da Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e Exército Brasileiro. O Governo do Estado mantém uma força=tarefa na região, inclusive, com a distribuição de 2.500 kits de ajuda humanitária. Bombeiros não descartam possibilidade de nível das águas chegar a 13 metros.

O comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Hayman Souza, informou nesta sexta-feira que ainda na quinta-feira (6) foi feito um sobrevoo sobre as áreas alagadas e se verificou a situação na barragem de Tucuruí, onde 20 das 23 comportas estão abertas, propiciando um equilíbrio na vazão e subida do rio. O comandante disse que o nível do rio chegou a 11,69, e, então, se está em estado de alerta. Foi instalado um gabinete de crise para ações integradas dos órgãos na região. Atuam também no atendimento aos moradores e ações estratégicas outros órgãos da Prefeitura de Marabá, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e Eletronorte.

Atendimento

Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários (Seaspac) atuam nos abrigos oficiais da Prefeitura, levantando informações sobre informações sobre as famílias para entrega do cartão de benefícios e prestação de serviços. Moradores temporários dos abrigos terão, além das cestas básicas, auxílio saúde, visita do Centro de Controle de Zoonoses e agentes da Secretaria de Meio Ambiente e dedetização com a Vigilância Epidemiológica, entre outras assistências.

A dona de casa Elizângela Soares Feitoza de 40 anos, mora na Marabá Pioneira. Ela foi para o abrigo da entrada do núcleo na segunda-feira (3) e, agora, respira mais aliviada. “Aqui está melhor, porque quem tem criança para estar nessas águas é muito difícil”, conta.

O Plantão Social da Prefeitura de Marabá funciona na Centro POP (Acolhimento Provisório para Pessoa Adulta em Situação de Rua), na Folha 30, Quadra 5, Lote 6. Telefone: (94) 99276-8670. A gestão municipal intensifica a limpeza de grotas e bueiros, a retirada de lixo e entulhos, a varrição e coleta de lixo, entre outros serviços. Na manhã desta sexta-feira (7), máquinas retiravam lixo e entulhos de uma grota, localizada entre as Avenidas Vital Brasil e Rua Barbosa, no Bairro da Paz, no núcleo Cidade Nova.