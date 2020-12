Empresa paraense entra na lista das 10 maiores do Brasil em inovação

Uma empresa paraense que faz parte do Programa de Incubação de Empresas de Bases Tecnológicas (PIEBT) da Agência de Inovação Universitec, da Universidade Federal do Pará (UFPA), está entre as 10 startups mais atraentes do Brasil para o mercado corporativo em 2020.

A premiação foi conquistada durante o “Whow! Festival de Inovação” deste ano, realizado de forma virtual. A paraense GovTech Desenvolve recebeu o Prêmio TOP 10 Ranking GovTech 2020. Dentre as mais de 13 mil startups avaliadas, foi a única da região Norte a figurar entre as 10 primeiras.

Os dirigentes da empresa foram recebidos pelo reitor da UFPA, Emannuel Tourinho, e pelo diretor da Agência de Inovação Tecnológica da UFPA, Gonzalo Enriquez.

Além de apresentar as vantagens da Plataforma Desenvolve Cidade, suas sub plataformas e aplicativos Empresa Digital, Nota Digital, IPTU e ITBI Digital, Conciliação Digital da Dívida Ativa e outras, para realizar um forte processo de transformação digital nos municípios paraenses, Jó Sales, diretor executivo e fundador da GovTech Desenvolve; Carolina Melo, gerente de Projetos, e Orleania Sales, gerente de Produtos da empresa, também trataram de uma agenda de iniciativas para escalar estas tecnologias aos municípios do Pará customizando os serviços públicos digitais a partir de um olhar sobre a realidade local e a diversidade da região.

Segundo Gonzalo Enriquez, a Desenvolve tem se destacado por oferecer produtos que são fundamentais para as inovações tecnológicas, simplificando processos como registro de empresas, pagamentos de impostos, geralmente muito burocráticos. “Eu acho que o papel da Desenvolve é super importante. Ela simplifica, através de uma plataforma que usa a inteligência artificial para identificar os pontos chaves de toda a cadeia e vai eliminando todas as travas que tínhamos antigamente”.

O projeto Desenvolve Cidade permite o gerenciamento de uma série de serviços públicos em uma única plataforma digital, o que pode facilitar a vida dos novos gestores que assumirão a partir de 2021, principalmente diante do enfrentamento da pandemia de covid-19, o desafio da retomada da economia e crise financeira dos municípios brasileiros.

A plataforma permite a tramitação dos processos de atualização e baixa do registro cadastral e das renovações anuais das licenças das empresas nas secretarias municipais, a emissão digital das guias de impostos e das taxas municipais, a impressão digital dos certificados dos alvarás e licenças e demais serviços relacionados. A empresa também implanta programas de Modernização Fazendária da Administração Pública que articulam tecnologia, gestão e legislação adequados ao padrão econômico e social da cidade.

Segundo o fundador da GovTech Desenvolve, Jó Sales, este conjunto de ações ajuda no aumento da arrecadação municipal e melhoria da gestão pública, impactando também na geração de emprego e renda para os municípios.

“A pandemia da covid-19 aumentou exponencialmente a pressão da sociedade sobre a necessidade da oferta de serviços públicos digitais eficientes e expôs uma série de fragilidades da área pública brasileira. As cidades que se prepararam ofertando serviços públicos digitais baseados na experiência dos usuários, eliminando jornadas analógicas e presenciais, eliminando a papelada e inúmeras dores da burocracia enfrentada pelos servidores públicos e empreendedores brasileiros conseguiram ótimos resultados”.

A GovTech conquistou ainda o Prêmio Prefeito Empreendedor junto com a Prefeitura de Paragominas, obteve dois registros de programa de computador e três de marcas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e também o Selo GovTech do BrazilLAB.

Como explica Carolina Melo, a primeira grande mudança que a "Empresa Digital" possibilita para as gestões municipais é a organização e acesso a uma base cadastral atualizada e digital das empresas atuantes no município.

“As gestões podem com isso ter controle sobre o licenciamento e quantidade de empresas que atuam no município, e qual é o andamento dos processos. Além disso, há a integração dos sistemas municipais, estaduais e federais, como também entre as secretarias que estão na plataforma, como Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Finanças, Urbanismo etc. Tudo isso articulado com uma regulação com base nos códigos que são aprovados pela prefeitura, então tudo dentro de uma previsão legal. Nós temos trabalhado para aperfeiçoar o processo de licenciamento digital, de acordo com as necessidades de cada secretaria”.