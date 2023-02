Embarcação percorre municípios paraenses ofertando atendimentos contra a covid-19

A expedição fluvial "Rios da Esperança – Arte e Saúde contra a covid-19 na Amazônia" — uma iniciativa da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) —, que já percorreu oito municípios paraenses levando informações e atendimentos médicos voltados ao coronavírus, atracou, na última segunda-feira (13), no município de Portel, na região da Ilha do Marajó, no Pará. A iniciativa é disponibilizada gratuitamente à população. Durante todo o trajeto, a embarcação irá atracar em 18 municípios paraenses e amazonenses. A cada semana o projeto se estabelece em um município. O percurso da viagem segue até a última semana de maio, finalizando as atividades em Manaus, capital do Amazonas.

A expedição fluvial Pará – Amazonas já passou por Belém, Ponta de Pedras, Muaná, São Sebastião da Boa Vista, Breves e Melgaço. Depois de Portel, o barco segue em viagem para Gurupá (com previsão de chegada para o dia 20 de fevereiro), Almeirim, Prainha, Monte Alegre, Alenquer, Santarém, Óbidos, Oriximiná, Juruti, Parintins, Itacoatiara e Manaus. Os municípios visitados irão receber o espetáculo teatral educativo “No dia em que a terra parou!”, além de exibições de filmes sobre covid-19 e rodas de conversas com a comunidade mediadas por enfermeiras do projeto.

Atividades

Também será oferecido treinamento de profissionais de saúde sobre efeitos adversos das vacinas contra o vírus e síndromes observadas após a doença. Guias impressos e virtuais sobre prevenção, testagem e tratamento da covid-19 serão distribuídos para a população. Os municípios também contarão com kits de armazenagem a frio de vacinas, kits de equipamentos de proteção individual (EPI’s) para coronavírus, além de kits de materiais de limpeza e de higiene, distribuídos gratuitamente às populações vulneráveis na região.

A equipe e toda a estrutura do projeto estão sendo transportados em um barco exclusivo, a lancha “O Marujo”, que viajará pela região durante 5 meses. Dentro da embarcação também está instalada uma sala para consultas médicas, com foco em atendimento de casos de suspeita de covid-19 e casos de sequelas da doença.

Início

O Projeto “Rios da Esperança” conta com o apoio das secretarias estaduais e municipais de saúde. A iniciativa teve início no mês de dezembro de 2022, em Belém, com ações em terra, em uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), que resultou na realização de campanhas de vacinação contra a covid-19 nos bairros do Guamá, Sideral, Tapanã e Icoaraci. Também foram realizadas campanhas de vacinação nas ilhas de Outeiro, Mosqueiro, Cotijuba e Combu. Nessa primeira etapa do projeto, foram aplicadas 700 doses de vacinas, incluindo imunização de crianças, jovens e adultos.

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)